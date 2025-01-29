TRT TABİİ ücretli mi, ücretsiz mi? TABİİ spor nasıl üye olunur, üyelik kaç TL? UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları

Son dönemde en çok indirilen dijital platformlar arasında yer alan TRT'nin dijital servisi "Tabii," futbolseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Platformda yayımlanan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları, bu popülaritenin önemli bir nedeni olarak öne çıktı. Maçları kesintisiz bir şekilde takip etmek isteyen futbol tutkunları, "Tabii" platformuna üyelik işlemlerini tamamlamalı. Peki, TRT Tabii ücretli mi yoksa şifresiz mi? Tabii Spor üyeliği ne kadar, nasıl üye olunur? İşte, detaylar...