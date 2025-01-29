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Giriş Tarihi: 29.01.2025 15:41 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 15:41

TRT TABİİ ücretli mi, ücretsiz mi? TABİİ spor nasıl üye olunur, üyelik kaç TL? UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları

2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Türk takımlarının bazı maçları, TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Diğer yabancı takımların karşılaşmaları ise tabii platformu üzerinden izlenebilecek. Sezon boyunca oynanacak yüzlerce maç, Tabii plotformu üzerinden futbol tutkunlarının ekranlarına gelecek. TRT Tabii canlı izleme ekranı üzerinden bu heyecan dolu karşılaşmaları takip etmek isteyenlerin, öncelikle uygulamaya kayıt olmaları gerekiyor. Peki, TRT TABİİ platformu ücretli mi yoksa şifresiz mi? TABİİ spor üyeliği ne kadar ve nasıl üye olunur?

TRT TABİİ ücretli mi, ücretsiz mi? TABİİ spor nasıl üye olunur, üyelik kaç TL? UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları

Son dönemde en çok indirilen dijital platformlar arasında yer alan TRT'nin dijital servisi "Tabii," futbolseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Platformda yayımlanan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları, bu popülaritenin önemli bir nedeni olarak öne çıktı. Maçları kesintisiz bir şekilde takip etmek isteyen futbol tutkunları, "Tabii" platformuna üyelik işlemlerini tamamlamalı. Peki, TRT Tabii ücretli mi yoksa şifresiz mi? Tabii Spor üyeliği ne kadar, nasıl üye olunur? İşte, detaylar...

TRT TABİİ ücretli mi, ücretsiz mi? TABİİ spor nasıl üye olunur, üyelik kaç TL? UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları

TRT TABİİ ÜCRETSİZ Mİ?
7 Mayıs itibarıyla Türkiye'de erişime açılan TRT Tabii platformu, tamamen ücretsiz bir şekilde hizmet veriyor. 2024 yılı içerisinde platformun uluslararası kullanıcılara da sunulması hedefleniyor. TRT Tabii'yi izlemek için platformun resmi web sitesine giriş yaparak e-posta ile üye olmanız yeterli.

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TRT TABİİ ücretli mi, ücretsiz mi? TABİİ spor nasıl üye olunur, üyelik kaç TL? UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları

TRT TABİİ SPOR ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ MAÇLARI ŞİFRELİ Mİ, NEREDEN İZLENİR?
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçları 3 yıl boyunca TRT'de naklen canlı yayınla ekranlara gelecek.

TRT TABİİ ücretli mi, ücretsiz mi? TABİİ spor nasıl üye olunur, üyelik kaç TL? UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları

TRT TABİİ NASIL VE NEREDEN ÜYE OLUNUR?
Tabii platformuna Ad-Soyad, e-posta, şifre, Cinsiyet ve doğum tarihi bilgileri gün, ay ve yıl olarak girildikten sonra üye olunabiliyor. Tabii'ye üye olunduktan sonra Premium pakete geçerek maçları ve tüm içerikleri reklamsız bir şekilde izlenebiliyor. Aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla Tabii platformuna üyelik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/register

TRT TABİİ ücretli mi, ücretsiz mi? TABİİ spor nasıl üye olunur, üyelik kaç TL? UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları

TABİİ SPOR ÜCRETLİ Mİ, NASIL ÜYE OLUNUR?
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsilcilerimizin maçları dışında tüm maçlar Tabii Spor ekranlarında canlı yayılanıyor. Maçları kaçırmadan takip edebilmek için Tabii Spor'a aylık 99,99 TL'ye üye olunduktan sonra tüm maçları televizyon, tablet ev telefonlardan izlemek mümkün.

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