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TRT TABİİ ücretli mi, ücretsiz mi? TABİİ spor nasıl üye olunur, üyelik kaç TL? UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları
Giriş Tarihi: 29.01.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
15:41
TRT TABİİ ücretli mi, ücretsiz mi? TABİİ spor nasıl üye olunur, üyelik kaç TL? UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları
2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Türk takımlarının bazı maçları, TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Diğer yabancı takımların karşılaşmaları ise tabii platformu üzerinden izlenebilecek. Sezon boyunca oynanacak yüzlerce maç, Tabii plotformu üzerinden futbol tutkunlarının ekranlarına gelecek. TRT Tabii canlı izleme ekranı üzerinden bu heyecan dolu karşılaşmaları takip etmek isteyenlerin, öncelikle uygulamaya kayıt olmaları gerekiyor. Peki, TRT TABİİ platformu ücretli mi yoksa şifresiz mi? TABİİ spor üyeliği ne kadar ve nasıl üye olunur?