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Trump yemin töreni ne zaman, saat kaçta, kimler katılacak? Yeni ABD başkanı Donald Trump göreve geliyor!
Giriş Tarihi: 19.01.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
18:48
Trump yemin töreni ne zaman, saat kaçta, kimler katılacak? Yeni ABD başkanı Donald Trump göreve geliyor!
Seçilmiş yeni ABD başkanı Donald Trump ne zaman göreve geliyor merak konusuydu. Seçimde Kamala Harris ile karşı karşıya gelen eski başkan Joe Biden sonrası yeniden görev başında olacak. Devlet başkanları ve dünya liderlerinin davetli olduğu beklenen yemin töreni için geri sayım başladı. Peki; Trump yemin töreni ne zaman, saat kaçta, kimler katılacak? İşte, törene dair merak edilenler...