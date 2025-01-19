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Giriş Tarihi: 19.01.2025 18:41 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 18:48

Trump yemin töreni ne zaman, saat kaçta, kimler katılacak? Yeni ABD başkanı Donald Trump göreve geliyor!

Seçilmiş yeni ABD başkanı Donald Trump ne zaman göreve geliyor merak konusuydu. Seçimde Kamala Harris ile karşı karşıya gelen eski başkan Joe Biden sonrası yeniden görev başında olacak. Devlet başkanları ve dünya liderlerinin davetli olduğu beklenen yemin töreni için geri sayım başladı. Peki; Trump yemin töreni ne zaman, saat kaçta, kimler katılacak? İşte, törene dair merak edilenler...

Trump yemin töreni ne zaman, saat kaçta, kimler katılacak? Yeni ABD başkanı Donald Trump göreve geliyor!

Trump yemin töreni tarihi, saati, yeri ve davetli listesi ile dünya gündeminde takip ediliyor. Listede şaşırtan isimler yer alırken dünya basınını takip edenler ekran başında olacak. Seçilmiş başkanın göreve geleceği zaman bekleniyor. Peki; Donald Trump yemin töreni ne zaman, saat kaçta?

Trump yemin töreni ne zaman, saat kaçta, kimler katılacak? Yeni ABD başkanı Donald Trump göreve geliyor!

DONALD TRUMP NE ZAMAN GÖREVE GELİYOR?

Joe Biden dönemi ardından bir kez daha 5 Kasım 2024 tarihinde yapılmış Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerini kazanan Donal Trump göreve geliyor.

20 Ocak itibarıyla Trump görev başında olacak.

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Trump yemin töreni ne zaman, saat kaçta, kimler katılacak? Yeni ABD başkanı Donald Trump göreve geliyor!

TRUMP YEMİN TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD seçilmiş başkanı Trump yemin töreni 20 Ocak Pazartesi günü Washington saati ile saat 12.00'de (TSİ ile 20.00'de) gerçekleşecek.

Trump yemin töreni ne zaman, saat kaçta, kimler katılacak? Yeni ABD başkanı Donald Trump göreve geliyor!

TRUMP YEMİN TÖRENİNE KİMLER KATILACAK?

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, yemin töreni için gönderdiği davetle şaşırttı. Trump, ırkçı AfD liderini yemin törenine davet etti.

Trump, Almanya'dan listeye göçmen karşıtı AfD Partisi'nin Başbakan adayı Alice Weidel'i de ekledi.

Trump yemin töreni ne zaman, saat kaçta, kimler katılacak? Yeni ABD başkanı Donald Trump göreve geliyor!

Trump'ın yakın dostu milyarder iş adamı Elon Musk da bu partiye açık açık destek vermiş, Almanya'nın kurtulması için vatandaşları AfD'ye oy vermeye çağırmıştı.

Weidel'in yoğun seçim çalışmaları nedeniyle törene katılamayacağı açıklanırken, onun yerine partinin eşbaşkanı Tino Chrupallave ile Beatrix von Storch katılacak.

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