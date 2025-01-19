Trump yemin töreni ne zaman, saat kaçta, kimler katılacak? Yeni ABD başkanı Donald Trump göreve geliyor!

Trump'ın yakın dostu milyarder iş adamı Elon Musk da bu partiye açık açık destek vermiş, Almanya'nın kurtulması için vatandaşları AfD'ye oy vermeye çağırmıştı.

Weidel'in yoğun seçim çalışmaları nedeniyle törene katılamayacağı açıklanırken, onun yerine partinin eşbaşkanı Tino Chrupallave ile Beatrix von Storch katılacak.