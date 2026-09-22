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Giriş Tarihi: 22.09.2026 11:33

TÜBİTAK 660 PERSONEL ALIMI 2026 | TÜBİTAK personel alımı ne zaman sona erecek, başvuru nasıl yapılır?

TÜBİTAK'ın 660 kişilik istihdam sürecinde adaylara ek süre verildi. Farklı birimlerde açılan kadrolar için işlemler devam ederken, son başvuru tarihi ve izlenecek adımlar da önem kazandı. Peki, TÜBİTAK personel alımı ne zaman sona erecek, başvuru nasıl yapılır? İşte, personel alım takvimi…

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TÜBİTAK 660 PERSONEL ALIMI 2026 | TÜBİTAK personel alımı ne zaman sona erecek, başvuru nasıl yapılır?

TÜBİTAK 660 personel alımı kapsamında farklı birimlerde görevlendirilmek üzere yeni çalışanlar alınıyor. Başvuru yapacak adaylar, kendi eğitim ve deneyimlerine uygun ilanları inceleyerek işlemlerini tamamlayabilecek.

TÜBİTAK 660 PERSONEL ALIMI 2026 | TÜBİTAK personel alımı ne zaman sona erecek, başvuru nasıl yapılır?

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN SONA ERECEK?

TÜBİTAK personel alımında 647 kişilik ilan için daha önce 22 Eylül olarak açıklanan son başvuru tarihi uzatıldı. Adaylar işlemlerini 5 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

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TÜBİTAK 660 PERSONEL ALIMI 2026 | TÜBİTAK personel alımı ne zaman sona erecek, başvuru nasıl yapılır?

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Personel alımı için adayların kariyer.tubitak.gov.tr adresinde yer alan TÜBİTAK Kariyer Sistemi üzerinden işlem yapması gerekiyor. Sisteme üye olan adaylar kişisel ve eğitim bilgilerini doldurduktan sonra başvurmak istedikleri ilanı seçebilecek. Talep edilen belgelerin de sisteme eksiksiz şekilde yüklenmesi gerekiyor.

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TÜBİTAK 660 PERSONEL ALIMI 2026 | TÜBİTAK personel alımı ne zaman sona erecek, başvuru nasıl yapılır?

TÜBİTAK 660 PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARDA YAPILACAK?

İlanlarda AR-GE personeli (araştırmacı), uzman, uzman yardımcısı, bilimsel programlar uzman yardımcısı, teknik personel, destek personeli, AR-GE proje ve destek teknisyeni ile avukat kadrolarına yer veriliyor.

TÜBİTAK 660 PERSONEL ALIMI 2026 | TÜBİTAK personel alımı ne zaman sona erecek, başvuru nasıl yapılır?

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Yeni personeller TÜBİTAK'ın Ankara, Kocaeli'nin Gebze ilçesi ve Bursa'daki birim ve enstitülerinde görevlendirilecek. Çalışma yeri, adayın başvuracağı pozisyon ve ilanda belirtilen birime göre değişiklik gösterecek.

Adaylar kadro seçimi yaparken görev yeriyle birlikte koşullarını da TÜBİTAK Kariyer Sistemi'ndeki ilan ayrıntılarından inceleyebilecek.

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