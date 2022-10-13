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Haberler Yaşam Tuğba Altıntop kimdir? 2. Sayfa konuğu Tuğba Altıntop kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 13.10.2022 08:54 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 08:59

Tuğba Altıntop kimdir? 2. Sayfa konuğu Tuğba Altıntop kaç yaşında, nereli?

Tuğba Altıntop kimdir sorusu, Müge ve Gülşen'in sunduğu 2. Sayfa'ya konuk olmasıyla aratılıyor. Uzun yıllardır magazin gündeminin sık sık ana konusu olan manken ve şarkıcı, en son köpek saldırısı sebebiyle gündem oldu. Tuğba Altıntop Rafet El Roman birlikteliği uzun süre herkesin konuştuğu evliliklerin başında geldi. 2. Sayfa her gün ağırladığı konuklarıyla böylece magazin gündeminin önemli simalarını izleyiciyle buluşturup merak edilen sorulara TV8 ekranlarında cevap veriyorlar. Peki, Tuğba Altıntop kimdir? 2. Sayfa konuğu Tuğba Altıntop kaç yaşında, aslen nereli? İşte Tuğba Altıntop hayatı ve detayları…

Tuğba Altıntop kimdir? 2. Sayfa konuğu Tuğba Altıntop kaç yaşında, nereli?

Tuğba Altıntop 2. Sayfa konuğu oluyor. Müge ve Gülşen her gün magazinin ünlü simalarını programlarında ağırlarken, uzun süre yanıt aranan soruları gün ışığına çıkarıyor. 90lı yıllardan beri magazin dünyasında yer alan Tuğba Altıntop sevgilileri ve şarkılarıyla sürekli olarak gündemde olmayı başardı. Peki, Tuğba Altıntop kimdir? Tuğba Altıntop nereli, kaç yaşında? İşte detaylar…

Tuğba Altıntop kimdir? 2. Sayfa konuğu Tuğba Altıntop kaç yaşında, nereli?

TUĞBA ALTINTOP KİMDİR?

Tuğba Altıntop, 15 Aralık 1976 tarihinde Adana'da doğdu. Liseden sonra grafikerlik üzerine eğitim aldı. 1996 yılında Miss Turkey güzeli seçildi. Aynı yıl Rafet El Roman'la evlendi. Bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu oldu

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Tuğba Altıntop kimdir? 2. Sayfa konuğu Tuğba Altıntop kaç yaşında, nereli?

Rafet El Roman ile evlilikleri 2003 yılında sonlandı. Modellik ve mankenliğin yanı sıra bazı diziler ile 1995 yapımı komedi türünde TV filmi Zampara Seyfettin'de yer aldı.

Tuğba Altıntop kimdir? 2. Sayfa konuğu Tuğba Altıntop kaç yaşında, nereli?

Altıntop, 2007 yılında "Sana Söylüyorum" albümü ile müzik kariyerine başladı. Albümde Murat Güneş, Güven Baran, Aydın Sarman, Hüseyin Bitmez gibi isimlerin besteleri yer aldı. Ayrıca albümde Altıntop'un sözünü kendi yazdığı, müziğini ise Aydın Sarman ile bestelediği "Ağıt" isimli şarkıya da yer verdi. Albümde "Urfa Sana Ağlar" şarkısına klip çekti

Tuğba Altıntop kimdir? 2. Sayfa konuğu Tuğba Altıntop kaç yaşında, nereli?

2013 yılında 6 yıllık aradan sonra "Yana Yakıla" single'ı ile müziğe geri döndü. Şarkı için birçok remix düzenlenerek dinleyicilere ulaştı. 2016 Nisan ayında yeni albümü La La'yı piyasaya sürecek olan şarkıcı, albümde Serdar Ortaç, Ozan Doğulu, Ayşen gibi isimlerle çalıştı. Altıntop, albüme ismini veren şarkısı "La La"nın klip çalışmalarını tamamladı.

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