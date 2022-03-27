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Haberler Yaşam Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay kaç yaşında, nereli ve şuan ne yapıyor?
Giriş Tarihi: 27.03.2022 19:53 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 19:53

Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay kaç yaşında, nereli ve şuan ne yapıyor?

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2022'de heyecan birleşme partisi ile devam ediyor. Birleşme partisinde bugün Anlat Bakalım oynanacak. Yarışmacılar, Anlat Bakalım'da eski Survivor yarışmacıları ile karşılaşacaklar. Bu isimler arasında bir dönem Survivor'da yarışmış olan Tuğba Özay'da yer alıyor. Peki, Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay kaç yaşında, nereli ve şuan ne yapıyor?

Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay kaç yaşında, nereli ve şuan ne yapıyor?

Survivor 2022 All Star'da birleşme partisi heyecanı yaşanıyor. Birleşme partisinde yarışmacıları pek çok etkinlik beklerken, bunların arasında dikkat çekenlerden bir tanesi de Anlat Bakalım oldu. Anlat Bakalım Survivor yarışmacıları daha önceden Survivor'da yarışmış olan isimlerle eşleşiyor. Bu isimler arasında dikkat çekenlerden bir tanesi de Tuğba Özay oldu. Peki, Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay kaç yaşında, nereli ve şuan ne yapıyor?

Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay kaç yaşında, nereli ve şuan ne yapıyor?

TUĞBA ÖZAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Nihal Tuğba Özay (d. 10 Şubat 1978, İstanbul), eski manken, oyuncu ve şarkıcıdır.
1995 Miss Model of the World dünya güzellik yarışmasında ikinci seçilmiştir. Aslen Trabzonludur. Tuğba Özay 180 santimetre boyundadır.
Ödüller kazanmış bir ders kitapları yazarı ve aynı zamanda şair olan babası Trabzon, öğretmen olan annesi Antalya kökenlidir.

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Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay kaç yaşında, nereli ve şuan ne yapıyor?

Ortaöğrenimini Fenerbahçe Lisesi'nde yapmış, daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar ve Tiyatro Bölümüne kaydolmuştur.
Başlangıçta yelkencilik ve yüzme spor dallarına ağırlık vermiş, sonradan Fenerbahçe voleybol as takımında 5 yıl voleybol oynamıştır.
Mankenliğe 1994'te başlamıştır. Özay, şimdilerde şarkıcılık yapmaktadır.

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