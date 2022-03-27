Survivor 2022 All Star'da birleşme partisi heyecanı yaşanıyor. Birleşme partisinde yarışmacıları pek çok etkinlik beklerken, bunların arasında dikkat çekenlerden bir tanesi de Anlat Bakalım oldu. Anlat Bakalım Survivor yarışmacıları daha önceden Survivor'da yarışmış olan isimlerle eşleşiyor. Bu isimler arasında dikkat çekenlerden bir tanesi de Tuğba Özay oldu. Peki, Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay kaç yaşında, nereli ve şuan ne yapıyor?