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Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay kaç yaşında, nereli ve şuan ne yapıyor?
Giriş Tarihi: 27.03.2022 19:53
Güncelleme Tarihi: 27.03.2022
19:53
Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay kaç yaşında, nereli ve şuan ne yapıyor?
Ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2022'de heyecan birleşme partisi ile devam ediyor. Birleşme partisinde bugün Anlat Bakalım oynanacak. Yarışmacılar, Anlat Bakalım'da eski Survivor yarışmacıları ile karşılaşacaklar. Bu isimler arasında bir dönem Survivor'da yarışmış olan Tuğba Özay'da yer alıyor. Peki, Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay kaç yaşında, nereli ve şuan ne yapıyor?