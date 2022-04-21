Haberler Yaşam TÜGVA'nın açılımı nedir, ne demek? TÜGVA Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa şubesindeki bombalı saldırı olayı ne?

Giriş Tarihi: 21.04.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 11:54

TÜGVA'nın açılımı nedir, ne demek? TÜGVA Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa şubesindeki bombalı saldırı olayı ne?

Gaziosmanpaşa TÜGVA binasının yanındaki bombalı saldırı sonrası vakıfla ilgili detaylar vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Gelen ilk bilgilerde patlamadan kısa süre önce bir kadının binaya elinde poşet ile yaklaştığı görüldü. Ölü veya yaralının olmadığı saldırı ile beraber "TÜGVA açılımı nedir, ne demek, Gaziosmanpaşa'daki bombalı saldırı olayı ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Bugün gelen son dakika haberine göre; Gaziosmanpaşa'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın ofisinin de yer aldığı binanın yanında patlama meydana gelmiş ve vakıfla ilgili detaylar bu noktada araştırma konusu olmuştu. Peki, TÜGVA açılımı nedir, ne demek, Gaziosmanpaşa'daki bombalı saldırı olayı ne? İşte detaylar...