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Haberler Yaşam TÜGVA'nın açılımı nedir, ne demek? TÜGVA Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa şubesindeki bombalı saldırı olayı ne?
Giriş Tarihi: 21.04.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 11:54

TÜGVA'nın açılımı nedir, ne demek? TÜGVA Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa şubesindeki bombalı saldırı olayı ne?

Gaziosmanpaşa TÜGVA binasının yanındaki bombalı saldırı sonrası vakıfla ilgili detaylar vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Gelen ilk bilgilerde patlamadan kısa süre önce bir kadının binaya elinde poşet ile yaklaştığı görüldü. Ölü veya yaralının olmadığı saldırı ile beraber "TÜGVA açılımı nedir, ne demek, Gaziosmanpaşa'daki bombalı saldırı olayı ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Bugün gelen son dakika haberine göre; Gaziosmanpaşa'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın ofisinin de yer aldığı binanın yanında patlama meydana gelmiş ve vakıfla ilgili detaylar bu noktada araştırma konusu olmuştu. Peki, TÜGVA açılımı nedir, ne demek, Gaziosmanpaşa'daki bombalı saldırı olayı ne? İşte detaylar...

TÜGVA’nın açılımı nedir, ne demek? TÜGVA Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa şubesindeki bombalı saldırı olayı ne?

TÜGVA açılımı ile bugün gündemdeki yerini aldı. Bugün sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa'da meydana gelen bombalı saldırı, vakfın şubesinin hemen yanında gerçekleşti. Olayda ölen veya yaralananın olmadığı bilinirken saldırıyla beraber "TÜGVA açılımı nedir, ne demek, Gaziosmanpaşa'daki bombalı saldırı olayı ne?" soruları yanıt arıyor. İlk tespitlere göre patlamanın nedeni ise EYP... Peki, TÜGVA açılımı nedir, ne demek, Gaziosmanpaşa'daki bombalı saldırı olayı ne? İşte detaylar...

TÜGVA’nın açılımı nedir, ne demek? TÜGVA Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa şubesindeki bombalı saldırı olayı ne?

TÜGVA NEDİR?

Kurumun resmi sitesinde yer alan tanımı şöyle;

"TÜGVA Türkiye Gençlik Vakfı, dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil bir gençlik vakfıdır."

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TÜGVA’nın açılımı nedir, ne demek? TÜGVA Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa şubesindeki bombalı saldırı olayı ne?

GAZİOSMANPAŞA'DA PATLAMA!

Gaziosmanpaşa'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın ofisinin de yer aldığı binanın yanında patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni ilk belirlemelere göre; el yapımı patlayıcı...

TÜGVA’nın açılımı nedir, ne demek? TÜGVA Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa şubesindeki bombalı saldırı olayı ne?

Olay 05.40 sıralarında Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde ilk iki katı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziosmanpaşa Şubesi'ne ait 5 katlı bir apartmanın dış cephesinde meydana geldi.

TÜGVA’nın açılımı nedir, ne demek? TÜGVA Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa şubesindeki bombalı saldırı olayı ne?

BİR KADIN ELİNDE POŞETLE YAKLAŞTI DAHA SONRA PATLADI

Edinilen bilgiye göre, elinde poşet bulunan bir kişi, binanın yan cephesine yaklaştı. Kadının ayrılmasıyla aynı noktada dakikalar sonra şiddetli bir patlama meydana geldi.

PATLAMANIN NEDENİ EYP

Patlamada binanın dış cephesinde hasar oluşurken, can kaybı ve yaralı bulunmadığı belirlenirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi intikal etti. Polis yaşanan saldırıya ilişkin çalışma başlattı, patlama mahallinde yapılan incelemeler sonucunda saldırının el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildiği öğrenildi. İstanbul Emniyeti saldırının terörle ilişkisinin bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

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