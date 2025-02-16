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TÜİK 2024 nüfus verilerini açıkladı! İşte Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu: İşte il il nüfus dağılımı
Giriş Tarihi: 16.02.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
10:39
TÜİK 2024 nüfus verilerini açıkladı! İşte Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu: İşte il il nüfus dağılımı
Son dakika haberleri: TÜİK tarafından açıklanan 2024 nüfus verilerine göre; 2023 yılında bir önceki yıla göre 10 ilin nüfusunda azalma görülürken, 2024 yılında 40 ilin nüfusunun azaldığı görüldü. Ayrıca; Türkiye'nin nüfusunun 2024'te bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artması dikkat çekti. Peki Türkiye'nin yeni nüfusu kaç? İllere göre nüfus dağılımı nasıl? İşte haberin detayları...