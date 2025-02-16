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Haberler Yaşam TÜİK 2024 nüfus verilerini açıkladı! İşte Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu: İşte il il nüfus dağılımı
Giriş Tarihi: 16.02.2025 10:39 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 10:39

TÜİK 2024 nüfus verilerini açıkladı! İşte Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu: İşte il il nüfus dağılımı

Son dakika haberleri: TÜİK tarafından açıklanan 2024 nüfus verilerine göre; 2023 yılında bir önceki yıla göre 10 ilin nüfusunda azalma görülürken, 2024 yılında 40 ilin nüfusunun azaldığı görüldü. Ayrıca; Türkiye'nin nüfusunun 2024'te bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artması dikkat çekti. Peki Türkiye'nin yeni nüfusu kaç? İllere göre nüfus dağılımı nasıl? İşte haberin detayları...

TÜİK 2024 nüfus verilerini açıkladı! İşte Türkiye’nin yeni nüfusu belli oldu: İşte il il nüfus dağılımı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin 2024 nüfus verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'nin nüfusu 2024'te bir önceki yıla göre artış gösterdi. Nüfus artış hızı ise 2023'e göre 2,3 puan artarak 3,4 olarak kayıtlara geçti. Peki Türkiye'nin yeni nüfusu kaç? İl il nüfus dağılımı nasıl? İşte haberin detayları ve il il Türkiye'nin nüfus dağılımı...

TÜİK 2024 nüfus verilerini açıkladı! İşte Türkiye’nin yeni nüfusu belli oldu: İşte il il nüfus dağılımı

KADIN-ERKEK NÜFUS ORANI NEREDEYSE EŞİT

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2024 nüfus verilerine göre; Türkiye'nin nüfusu 2024'te bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 oldu.

Erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 811 bin 834 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,02'sini erkekler, %49,98'ini ise kadınlar oluşturdu.

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TÜİK 2024 nüfus verilerini açıkladı! İşte Türkiye’nin yeni nüfusu belli oldu: İşte il il nüfus dağılımı

YABANCI NÜFUS 89 BİN 996 KİŞİ AZALDI

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi oldu. Bu nüfusun %48,3'ünü erkekler, %51,7'sini kadınlar oluşturdu.

TÜİK 2024 nüfus verilerini açıkladı! İşte Türkiye’nin yeni nüfusu belli oldu: İşte il il nüfus dağılımı

NÜFUS ARTIŞ HIZINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Yıllık nüfus artış hızı 2023 yılında binde 1,1 iken, 2024 yılında binde 3,4 oldu.

TÜİK 2024 nüfus verilerini açıkladı! İşte Türkiye’nin yeni nüfusu belli oldu: İşte il il nüfus dağılımı

2024'TE 40 İLİN NÜFUSU AZALDI

TÜİK tarafından açıklanan nüfus verilerine göre; 2023 yılında bir önceki yıla göre 10 ilin nüfusunda azalma görülürken, 2024 yılında 40 ilin nüfusunun azaldığı görüldü.

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