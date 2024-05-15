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Giriş Tarihi: 15.05.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 11:48

TÜİK doğum oranlarını açıkladı! En çok bebek bu şehirde doğdu: İlk sıradaki il şaşırttı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Bu verilere göre; geçen yıl boyunca gerçekleşen doğumlarla birlikte doğum hızı, hangi ilde en yüksek ve hangi ilde en düşük doğum oranlarının olduğu tespit edildi. İşte en yüksek doğum oranının olduğu il...

AA
TÜİK doğum oranlarını açıkladı! En çok bebek bu şehirde doğdu: İlk sıradaki il şaşırttı...

Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl 958 bin 408 oldu.

TÜİK doğum oranlarını açıkladı! En çok bebek bu şehirde doğdu: İlk sıradaki il şaşırttı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.

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TÜİK doğum oranlarını açıkladı! En çok bebek bu şehirde doğdu: İlk sıradaki il şaşırttı...

Buna göre, 2023'te canlı doğan bebek sayısı 958 bin 408 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu.

TÜİK doğum oranlarını açıkladı! En çok bebek bu şehirde doğdu: İlk sıradaki il şaşırttı...

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2001'de 2,38 çocukken, 2023'te 1,51 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi.

TÜİK doğum oranlarını açıkladı! En çok bebek bu şehirde doğdu: İlk sıradaki il şaşırttı...

Türkiye'de toplam doğurganlık hızının 2023'te en yüksek gerçekleştiği kent, 3,27 çocukla Şanlıurfa olarak kayıtlara geçti.

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