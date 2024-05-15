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TÜİK doğum oranlarını açıkladı! En çok bebek bu şehirde doğdu: İlk sıradaki il şaşırttı...
Giriş Tarihi: 15.05.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
11:48
TÜİK doğum oranlarını açıkladı! En çok bebek bu şehirde doğdu: İlk sıradaki il şaşırttı...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Bu verilere göre; geçen yıl boyunca gerçekleşen doğumlarla birlikte doğum hızı, hangi ilde en yüksek ve hangi ilde en düşük doğum oranlarının olduğu tespit edildi. İşte en yüksek doğum oranının olduğu il...