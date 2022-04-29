Haberler Yaşam TÜİK Enflasyon oranı ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak? Nisan 2022 TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?

Giriş Tarihi: 29.04.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 16:56

TÜİK Enflasyon oranı ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak? Nisan 2022 TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?

TEFE TÜFE Nisan ayı enflasyon oranı verileri için kritik güne gelindi. Önümüzdeki haftalarda belli olacak olan verilerle beraber kira artış oranı gibi birçok ücrete ilişkin detaylar belli olacak. Hal böyleyken bugünden itibaren konuya yönelik araştırmalar hız kazandı. Öte yandan "2022 Nisan ayı enflasyon oranı verileri ne zaman açıklanacak, ne olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yıllık tüketici enflasyonunun Mart ayında yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14 olmuştu. Peki, TEFE TÜFE TÜİK 2022 Nisan ayı enflasyon beklentisi nasıl, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...