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Haberler Yaşam TÜİK Enflasyon oranı ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak? Nisan 2022 TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?
Giriş Tarihi: 29.04.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 16:56

TÜİK Enflasyon oranı ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak? Nisan 2022 TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?

TEFE TÜFE Nisan ayı enflasyon oranı verileri için kritik güne gelindi. Önümüzdeki haftalarda belli olacak olan verilerle beraber kira artış oranı gibi birçok ücrete ilişkin detaylar belli olacak. Hal böyleyken bugünden itibaren konuya yönelik araştırmalar hız kazandı. Öte yandan "2022 Nisan ayı enflasyon oranı verileri ne zaman açıklanacak, ne olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yıllık tüketici enflasyonunun Mart ayında yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14 olmuştu. Peki, TEFE TÜFE TÜİK 2022 Nisan ayı enflasyon beklentisi nasıl, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

TÜİK Enflasyon oranı ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak? Nisan 2022 TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?

Emekli memur zamları, kira artış oranı gibi birçok ücreti belirleyecek olan Aralık enflasyonu merakla bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanacak olan verilerle ilgili olarak Nisan ayının son haftasına girerken "Enflasyon oranı ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Nisan ayı enflasyon oranı ile ilgili merak edilen detaylar...

TÜİK Enflasyon oranı ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak? Nisan 2022 TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından enflasyon verisi her ayın 3'ünde açıklanıyor.

3 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle nisan ayı enflasyon verisi 5 Mart Perşembe günü açıklanacak.

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TÜİK Enflasyon oranı ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak? Nisan 2022 TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NASILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

TÜİK Enflasyon oranı ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak? Nisan 2022 TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi martta aylık bazda yüzde 5,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 9,19 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 oldu.

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