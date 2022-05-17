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TÜİK genç nüfus oranları listesini açıkladı: Türkiye Avrupa'nın 27 ülkesini geçti
Giriş Tarihi: 17.05.2022 12:26
Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
12:47
TÜİK genç nüfus oranları listesini açıkladı: Türkiye Avrupa'nın 27 ülkesini geçti
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dikkat çeken bir istatistiği yayınladı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2021" araştırmasına göre, Türkiye nüfusunun yüzde 15,3'ünü 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu. Türkiye, bu oran ile Avrupa Birliği'nin 27 ülkesini geçti. Öte yandan; nüfus projeksiyonlarına göre; Türkiye'nin 2080 yılındaki genç nüfus oranı da öngörüldü. İşte Türkiye'nin sıralamada geçtiği Avrupa ülkeleri ve araştırmanın detayları!