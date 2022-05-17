TÜİK genç nüfus oranları listesini açıkladı: Türkiye Avrupa’nın 27 ülkesini geçti

Türkiye'de 2021 yılı sonu itibarıyla 12 milyon 971 bin 289 genç bulunurken, nüfusun yüzde 15,3'ünü gençler oluşturuyor. Genç nüfus oranının en yüksek olduğu kent yüzde 22,8 ile Hakkari oldu. Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2025'te yüzde 14,3, 2030'da yüzde 14, 2040'ta yüzde 13,4, 2060'ta yüzde 11,8 ve 2080'de yüzde 11,1'e düşeceği öngörüldü.