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Haberler Yaşam TÜİK genç nüfus oranları listesini açıkladı: Türkiye Avrupa'nın 27 ülkesini geçti
Giriş Tarihi: 17.05.2022 12:26 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 12:47

TÜİK genç nüfus oranları listesini açıkladı: Türkiye Avrupa'nın 27 ülkesini geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dikkat çeken bir istatistiği yayınladı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2021" araştırmasına göre, Türkiye nüfusunun yüzde 15,3'ünü 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu. Türkiye, bu oran ile Avrupa Birliği'nin 27 ülkesini geçti. Öte yandan; nüfus projeksiyonlarına göre; Türkiye'nin 2080 yılındaki genç nüfus oranı da öngörüldü. İşte Türkiye'nin sıralamada geçtiği Avrupa ülkeleri ve araştırmanın detayları!

TÜİK genç nüfus oranları listesini açıkladı: Türkiye Avrupa’nın 27 ülkesini geçti

Türkiye'de 2021 yılı sonu itibarıyla 12 milyon 971 bin 289 genç bulunurken, nüfusun yüzde 15,3'ünü gençler oluşturuyor. Genç nüfus oranının en yüksek olduğu kent yüzde 22,8 ile Hakkari oldu. Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2025'te yüzde 14,3, 2030'da yüzde 14, 2040'ta yüzde 13,4, 2060'ta yüzde 11,8 ve 2080'de yüzde 11,1'e düşeceği öngörüldü.

TÜİK genç nüfus oranları listesini açıkladı: Türkiye Avrupa’nın 27 ülkesini geçti

iŞTE TÜRKİYE VE AVRUPA GENÇ NÜFUS ORANLARI

Türkiye genç nüfus oranı (Yüzde): 15.3

İrlanda: 12.6

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TÜİK genç nüfus oranları listesini açıkladı: Türkiye Avrupa’nın 27 ülkesini geçti

Güney Kıbrıs: 12.3

TÜİK genç nüfus oranları listesini açıkladı: Türkiye Avrupa’nın 27 ülkesini geçti

Danimarka: 12.3

TÜİK genç nüfus oranları listesini açıkladı: Türkiye Avrupa’nın 27 ülkesini geçti

Hollanda: 12.2

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