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TÜİK MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Gözler enflasyon verilerinde! Mart ayı kira zammı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 03.03.2025 07:51
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
07:51
TÜİK MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Gözler enflasyon verilerinde! Mart ayı kira zammı ne zaman açıklanacak?
Mart 2025 kira artış oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Ev sahipleri ve kiracılar, TÜFE'ye göre belirlenen zam oranının ne zaman duyurulacağını merak ediyor. Peki, Mart ayı kira zammı hangi gün açıklanacak?