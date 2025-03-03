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Haberler Yaşam TÜİK MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Gözler enflasyon verilerinde! Mart ayı kira zammı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 03.03.2025 07:51 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 07:51

TÜİK MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Gözler enflasyon verilerinde! Mart ayı kira zammı ne zaman açıklanacak?

Mart 2025 kira artış oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Ev sahipleri ve kiracılar, TÜFE'ye göre belirlenen zam oranının ne zaman duyurulacağını merak ediyor. Peki, Mart ayı kira zammı hangi gün açıklanacak?

TÜİK MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Gözler enflasyon verilerinde! Mart ayı kira zammı ne zaman açıklanacak?

Kira sözleşmesi yenileyecek vatandaşlar, Mart 2025 kira artış oranının belli olmasını bekliyor. TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon verileri, kira zam oranının belirlenmesinde kritik rol oynuyor. Peki, Mart ayına ait kira artış oranı ne zaman duyurulacak? İşte, TÜİK 2025 Mart ayı kira artış oranı!

TÜİK MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Gözler enflasyon verilerinde! Mart ayı kira zammı ne zaman açıklanacak?

KİRA ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ait enflasyon verilerini 3 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da duyuracak. Mart ayı kira zammı da, Şubat enflasyon verilerine dayanarak belirlenecek.

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TÜİK MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Gözler enflasyon verilerinde! Mart ayı kira zammı ne zaman açıklanacak?

ŞUBAT AYINDA KİRA ARTIŞI YÜZDE 56.35 OLDU

Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ait enflasyon oranlarını duyurdu.

TÜİK MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Gözler enflasyon verilerinde! Mart ayı kira zammı ne zaman açıklanacak?

Aylık enflasyon %5.03, yıllık ise %42.12 olarak kaydedildi. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira artışı oranı ise %56.35 olarak belirlendi.

TÜİK MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Gözler enflasyon verilerinde! Mart ayı kira zammı ne zaman açıklanacak?
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