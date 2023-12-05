Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tükettiğiniz anda tümörü %85 küçültüyor! Bu yiyecek 'kansersavar' olarak biliniyor...
Giriş Tarihi: 05.12.2023 09:28 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 09:35

Tükettiğiniz anda tümörü %85 küçültüyor! Bu yiyecek 'kansersavar' olarak biliniyor...

Tükettiğimiz gıdaların sağlığımız üzerinde önemli bir rolu olduğu yapılan her yeni araştırma ile tekrar tekrar kanıtlanıyor. Bu nedenle tükettiğimiz gıdalara önem vermek büyük bir önem taşıyor. Bu bitki üzerine yapılan çalışmalar ise başta kansere karşı koruyucu etkisi ile öne çıkıyor.

Tükettiğiniz anda tümörü %85 küçültüyor! Bu yiyecek ’kansersavar’ olarak biliniyor...

Biberiye ve kekik, kanserin önlenmesine yönelik en etkili seçenekler arasında yer alıyor çünkü bu bitkilerin tümör baskılayıcı özelliklere sahip olduğu bilinmektedir.

Tükettiğiniz anda tümörü %85 küçültüyor! Bu yiyecek ’kansersavar’ olarak biliniyor...

2019 yılında International Journal of Molecular Science'de yayınlanan bir araştırma ekibi, kekiğin anti-tümör etkilerini incelemişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tükettiğiniz anda tümörü %85 küçültüyor! Bu yiyecek ’kansersavar’ olarak biliniyor...

"KEKİK TÜMÖR HACMİNİ %85 ORANINDA AZALTABİLİYOR"

Fareler üzerinde yapılan bir çalışmada, kekik içeren iki farklı konsantrasyonun, kontrol gruplarına kıyasla tümör hacmini sırasıyla %85 ve %84 oranında azalttığı tespit edildi.

Tükettiğiniz anda tümörü %85 küçültüyor! Bu yiyecek ’kansersavar’ olarak biliniyor...

Araştırmacılar ayrıca, kontrol gruplarına kıyasla tümörlerin sıklığında yaklaşık %53'lük bir azalma gözlemlediler.

Tükettiğiniz anda tümörü %85 küçültüyor! Bu yiyecek ’kansersavar’ olarak biliniyor...

Bu etkilerin büyük bir kısmının, kekiğin terpenoid adı verilen ve antioksidan özelliklere sahip olan fitokimyasallar grubu aracılığıyla gerçekleştiği düşünülmektedir, bu da hücreleri kansere karşı koruyabilen bir mekanizmayı içerir.

SON DAKİKA