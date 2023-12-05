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Tükettiğiniz anda tümörü %85 küçültüyor! Bu yiyecek 'kansersavar' olarak biliniyor...
Giriş Tarihi: 05.12.2023 09:28
Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
09:35
Tükettiğiniz anda tümörü %85 küçültüyor! Bu yiyecek 'kansersavar' olarak biliniyor...
Tükettiğimiz gıdaların sağlığımız üzerinde önemli bir rolu olduğu yapılan her yeni araştırma ile tekrar tekrar kanıtlanıyor. Bu nedenle tükettiğimiz gıdalara önem vermek büyük bir önem taşıyor. Bu bitki üzerine yapılan çalışmalar ise başta kansere karşı koruyucu etkisi ile öne çıkıyor.