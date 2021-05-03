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Haberler Yaşam Tüm dünya onların hikayesini konuşmuştu... Yaren Leylek'ten güzel haber geldi
Giriş Tarihi: 03.05.2021 15:04 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 15:38

Tüm dünya onların hikayesini konuşmuştu... Yaren Leylek'ten güzel haber geldi

Filmlere bile konu olan Yaren Leylek ile Adem Yılmaz'ın dostluk hikayesi milyonlarca kişinin kalbinde taht kurdu. Yaren isimli leylek, 10 yıldır olduğu gibi bu sene de bahar göçü yolunda 'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikarağaç Mahallesinde yaşayan Adem Yılmaz'ı ziyarete gelmişti. Fenomen leylek Yaren'in 2 yavrusu dünyaya geldi. 'Yaren'in yavrularıyla ilgilendiği anlar, kamerayla görüntülendi.

Tüm dünya onların hikayesini konuşmuştu... Yaren Leylek'ten güzel haber geldi

'da yaşayan Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leyleğin, 2 yavrusu dünyaya geldi. 'Yaren'in yavrularıyla ilgilendiği anlar, kamerayla görüntülendi.

Tüm dünya onların hikayesini konuşmuştu... Yaren Leylek'ten güzel haber geldi

Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan 'nın Karacabey ilçesine bağlı leylek köyü olarak bilinen Eskikaraağaç'ta yaşanan balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.

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Tüm dünya onların hikayesini konuşmuştu... Yaren Leylek'ten güzel haber geldi

10 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan 'Yaren', geçen aylarda yeniden geldi.

Tüm dünya onların hikayesini konuşmuştu... Yaren Leylek'ten güzel haber geldi

Yaren Leylek'in 10'uncu kez gelişi, köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Adem Yılmaz ile hikayesi 2019 yılında ise Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, Yönetmen Burak Doğansoysal tarafından belgesel yapıldı.

Tüm dünya onların hikayesini konuşmuştu... Yaren Leylek'ten güzel haber geldi

Belgesel, Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı.

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