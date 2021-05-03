HaberlerYaşamTüm dünya onların hikayesini konuşmuştu... Yaren Leylek'ten güzel haber geldi
Giriş Tarihi: 03.05.2021 15:04Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 15:38
Tüm dünya onların hikayesini konuşmuştu... Yaren Leylek'ten güzel haber geldi
Filmlere bile konu olan Yaren Leylek ile Adem Yılmaz'ın dostluk hikayesi milyonlarca kişinin kalbinde taht kurdu. Yaren isimli leylek, 10 yıldır olduğu gibi bu sene de bahar göçü yolunda Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikarağaç Mahallesinde yaşayan Adem Yılmaz'ı ziyarete gelmişti. Fenomen leylek Yaren'in 2 yavrusu dünyaya geldi. 'Yaren'in yavrularıyla ilgilendiği anlar, kamerayla görüntülendi.