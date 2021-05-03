Tüm dünya onların hikayesini konuşmuştu... Yaren Leylek'ten güzel haber geldi

Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı leylek köyü olarak bilinen Eskikaraağaç'ta yaşanan balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.