Tüm dünya onların peşinde! Onlar ise sadece Türkiye'de...



Perçi, balık üretimiyle ülkenin ihracatına katkı sunmak için çalıştıklarını ifade ederek, şöyle devam etti: "2017 itibarıyla bu havzada Birecik ilçesinden ruhsatlı işletmeler yaklaşık 4 bin ton balık üretti. Amacımız, kapasiteyi yüzde 70'lere çıkarmak. Tabii bunun yanında alabalık üretiminin çok önemli bir ihracat kalemi olduğunu düşünürsek ilçemiz bu açıdan da çok önemli bir konumda. Biz yaklaşık olarak 2 milyon lira civarı buradaki işletmelere destekleme ödemişiz. Türkiye'nin diğer iç sularındaki barajlarda ve nehirlerde yıl boyu üretim yapılamıyor ama Karkamış Barajı, havzasındaki su sıcaklığından dolayı tüm yıl üretim yapma kapasitesine sahip. Bu durum burayı ayrıca önemli kılıyor. Bizim buradaki hedefimiz havzadaki işletmelerin kapasitesini optimuma çıkararak ülkemize önemli bir ihracat girdisi sağlamak."

