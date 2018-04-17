Tüm dünya onların peşinde! Onlar ise sadece Türkiye'de...

Bölge halkının ve çevre kentlerin balık ihtiyacını gideren "Fırat'ın balıkçıları", yetiştirdikleri alabalıkların büyük kısmını başta Rusya ve Almanya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor.
Baraj gölünde yer alan işletmeler istihdama da önemli katkı sunuyor. Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, AA muhabirine, Şanlıurfa'nın Atatürk, Birecik ve Karkamış barajları sayesinde su ürünleri yetiştiriciliğinde ön plana çıktığını söyledi. Bölgenin alabalık üretiminde önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Perçi, yıllık 17 bin ton üretim kapasitesine sahip olduklarını kaydetti.