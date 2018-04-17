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Tüm dünya onların peşinde! Onlar ise sadece 'de...

Giriş Tarihi: 17.04.2018 18:31 Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 18:39
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Tüm dünya onların peşinde! Onlar ise sadece 'de...
Tüm dünya onların peşinde! Onlar ise sadece Türkiye'de...

'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'nde yetiştirilen balıklar, başta Rusya ve Almanya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.


Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile hayatın hemen her alanında ilerlemelerin kaydedildiği Şanlıurfa, balık üretimiyle de adından söz ettiriyor.

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Tüm dünya onların peşinde! Onlar ise sadece 'de...
Tüm dünya onların peşinde! Onlar ise sadece Türkiye'de...


Bu kapsamda Fırat Nehri'nin kıyısında bulunan Birecik ilçesindeki Karkamış Barajı'nın havzasında kurulan çiftliklerinin sayısı her geçen gün artıyor.

Gölde faaliyet gösteren işletmelerinin bir kısmı yerel halk ve firmalar tarafından kurulurken, 'nin farklı bölgelerinden sektörün önemli firmaları da burada tesis kurmaya başladı.

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Tüm dünya onların peşinde! Onlar ise sadece 'de...
Tüm dünya onların peşinde! Onlar ise sadece Türkiye'de...


Bölge halkının ve çevre kentlerin balık ihtiyacını gideren "Fırat'ın balıkçıları", yetiştirdikleri ların büyük kısmını başta Rusya ve Almanya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor.

Baraj gölünde yer alan işletmeler istihdama da önemli katkı sunuyor. Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, AA muhabirine, 'nın Atatürk, Birecik ve Karkamış barajları sayesinde su ürünleri yetiştiriciliğinde ön plana çıktığını söyledi. Bölgenin alabalık üretiminde önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Perçi, yıllık 17 bin ton üretim kapasitesine sahip olduklarını kaydetti.

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Tüm dünya onların peşinde! Onlar ise sadece 'de...
Tüm dünya onların peşinde! Onlar ise sadece Türkiye'de...


Perçi, balık üretimiyle ülkenin ihracatına katkı sunmak için çalıştıklarını ifade ederek, şöyle devam etti: "2017 itibarıyla bu havzada Birecik ilçesinden ruhsatlı işletmeler yaklaşık 4 bin ton balık üretti. Amacımız, kapasiteyi yüzde 70'lere çıkarmak. Tabii bunun yanında üretiminin çok önemli bir ihracat kalemi olduğunu düşünürsek ilçemiz bu açıdan da çok önemli bir konumda. Biz yaklaşık olarak 2 milyon lira civarı buradaki işletmelere destekleme ödemişiz. 'nin diğer iç sularındaki barajlarda ve nehirlerde yıl boyu üretim yapılamıyor ama Karkamış Barajı, havzasındaki su sıcaklığından dolayı tüm yıl üretim yapma kapasitesine sahip. Bu durum burayı ayrıca önemli kılıyor. Bizim buradaki hedefimiz havzadaki işletmelerin kapasitesini optimuma çıkararak ülkemize önemli bir ihracat girdisi sağlamak."

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Tüm dünya onların peşinde! Onlar ise sadece 'de...
Tüm dünya onların peşinde! Onlar ise sadece Türkiye'de...


Perçi, ve somon üretiminin yanı sıra İlçe Tarım Müdürlüğü ile geliştirdikleri "Balıkçılık ve Su Ürünleri Üretim Merkezi" projesini, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın talimatıyla hayata geçireceklerini aktardı.

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Tüm dünya onların peşinde! Onlar ise sadece 'de...
Tüm dünya onların peşinde! Onlar ise sadece Türkiye'de...


İhracata yönelik çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken Kaymakam Perçi, "Bölgedeki işletmelerimizden birinde kuluçkahane var. Biz bu kuluçkahaneyi kerevit, Mersin balığı, , somon ve şabut balıkları ile daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Beş yıllık bir planlamamız var. Burada bizim nihai hedefimiz bu bölgeden yaklaşık 200 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşmak. Bu yıl itibarıyla çalışmalara başladık." dedi.

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Tüm dünya onların peşinde! Onlar ise sadece 'de...
Tüm dünya onların peşinde! Onlar ise sadece Türkiye'de...


Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünde görevli Su Ürünleri Mühendisi Oğuzhan Kuzucu da yürütülen çalışmalar sayesinde balık üretimi konusunda önemli bir noktaya ulaştıklarını söyledi.

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