Haberler
Yaşam
Tüm dünyadan talep yağıyor! Yetişemediği için durdurdu: Tek tek ilgileniyor
Giriş Tarihi: 17.05.2022 12:32
Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
12:34
Tüm dünyadan talep yağıyor! Yetişemediği için durdurdu: Tek tek ilgileniyor
Edirne'de bir tesiste üretilen 5 milyona yakın tıbbi sülük, Almanya, Güney Kore ve Rusya gibi ülkeler başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihracat ediliyor. Firma yetkilisi taleplere yetişemediği için, yurt dışı taleplerini beklemeye alıp Türkiye'deki hastanelere öncelik verdiğini söyledi.