Tunceli, Elazığ, Malatya’da yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Pazartesi eğitime ara verildi mi, son durum ne?

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı Tunceli, Elazığ ve Malatya'da etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre bugün ve yarın da bu üç ilimiz dahil olmak üzere pek çok ilde kar yağışı etkili olacak. Peki,Tunceli, Elazığ ve Malatya'da yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı? İşte, ayrıntılar...