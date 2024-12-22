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Haberler Yaşam Tunceli, Elazığ, Malatya'da yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Pazartesi eğitime ara verildi mi, son durum ne?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 11:11

Tunceli, Elazığ, Malatya'da yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Pazartesi eğitime ara verildi mi, son durum ne?

Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışının yoğun olduğu illerde ise öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmayacağını arama motorları üzerinde mercek altına aldı. Özellikle Tunceli, Elazığ ve Malatya'da kar yağışı şiddetli bir şekilde devam etmekte. Peki, Tunceli, Elazığ ve Malatya'da yarın okullar tatil mi, eğitime ara verildi mi, son durum ne?

Tunceli, Elazığ, Malatya’da yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Pazartesi eğitime ara verildi mi, son durum ne?

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı Tunceli, Elazığ ve Malatya'da etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre bugün ve yarın da bu üç ilimiz dahil olmak üzere pek çok ilde kar yağışı etkili olacak. Peki,Tunceli, Elazığ ve Malatya'da yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı? İşte, ayrıntılar...

Tunceli, Elazığ, Malatya’da yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Pazartesi eğitime ara verildi mi, son durum ne?

TUNCELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporu tahminlerine göre kara karışık yağmur il genline etkisini sürdürecek. 23 Aralık Pazartesi günü Tunceli'de eğitime ara verildiğine dair henüz valilik açıklaması yapılmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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Tunceli, Elazığ, Malatya’da yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Pazartesi eğitime ara verildi mi, son durum ne?

DİYARBAKIR'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Diyarbakır'da kar yağışı bugün ve yarın etkisini sürdürmeye devam edecek. 23 Aralık Pazartesi günü Diyarbakır'da eğitime ara verildiğine dair henüz valilik açıklaması gelmedi. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Tunceli, Elazığ, Malatya’da yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Pazartesi eğitime ara verildi mi, son durum ne?

ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yayınlanan hava durumu raporuna göre bugün ve yarın Elazığ'da karla karışık yağmur bekleniyor. 23 Aralık Pazartesi günü Elazığ'da eğitime ara verildiğine dair henüz valilik açıklaması gelmedi. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Tunceli, Elazığ, Malatya’da yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Pazartesi eğitime ara verildi mi, son durum ne?
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