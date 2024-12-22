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Tunceli, Elazığ, Malatya'da yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Pazartesi eğitime ara verildi mi, son durum ne?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
11:11
Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışının yoğun olduğu illerde ise öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmayacağını arama motorları üzerinde mercek altına aldı. Özellikle Tunceli, Elazığ ve Malatya'da kar yağışı şiddetli bir şekilde devam etmekte. Peki, Tunceli, Elazığ ve Malatya'da yarın okullar tatil mi, eğitime ara verildi mi, son durum ne?