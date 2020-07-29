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ve bayram namazı saati: Tunceli ve Uşak 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

İslam aleminin merakla beklediği Kurban Bayramına sayılı günler kala bayram namazı saati merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinden yayınlanan bayram namazı saatlerine göre, ' ve bayram namazı saat kaçta?' sorusunun yanıtı belli oldu. Camilerde koronavirüs önlemleri için hazırlıklar sürerken müminler, 2020 bayram namazı saatlerinde ibadetlerini gerçekleştirecek. Peki Tunceli ve kaçta? Tunceli ve Uşak 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Giriş Tarihi: 29.07.2020 17:19 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 17:19
Tunceli ve Uşak bayram namazı saati: Tunceli ve Uşak 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

ve bayram namazı saati, bu illerde yaşayan vatandaşlarımız tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 bayram namazı saatlerine göre, ve Uşak bayram namazı vakti belli oldu. Tüm illerin camilerinde coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ederken Tunceli ve Uşak başta olmak üzere diğer tüm iller için bayram namazı saati haberimizde yer alıyor. Peki Tunceli ve kaçta? Tunceli ve Uşak 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

TUNCELİ VE UŞAK BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇTA? DİYANET DUYURDU

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, 2020 Bayram namazı saatleri belli olurken camilerde tüm hazırlıklar sürüyor. Haberimizde, Tunceli ve Uşak bayram namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.

Tunceli ve Uşak bayram namazı saati: Tunceli ve Uşak 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

TUNCELİ VE UŞAK 2020 KURBAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

'de bayram namazı 05.54'de kılınacak. 'ta ise 06.35'te bayram namazı kılınacak. Yurt genelinde 2020 Kurban Bayramı'nda herhangi bir kısıtlama olması beklenmiyor. Bu sebeple bayram namazı camilerde cemaatle kılınabilecek. Sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınacak olan bayram namazı saat kaçta sorusu yanıt bulmuş oldu.

Arefe Günü: 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

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Tunceli ve Uşak bayram namazı saati: Tunceli ve Uşak 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

TUNCELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:54

UŞAK BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.35

Tunceli ve Uşak bayram namazı saati: Tunceli ve Uşak 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
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Tunceli ve Uşak bayram namazı saati: Tunceli ve Uşak 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
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