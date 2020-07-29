Tunceli ve Uşak bayram namazı saati: Tunceli ve Uşak 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

İslam aleminin merakla beklediği Kurban Bayramına sayılı günler kala bayram namazı saati merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinden yayınlanan bayram namazı saatlerine göre, 'Tunceli ve Uşak bayram namazı saat kaçta?' sorusunun yanıtı belli oldu. Camilerde koronavirüs önlemleri için hazırlıklar sürerken müminler, 2020 bayram namazı saatlerinde ibadetlerini gerçekleştirecek. Peki Tunceli ve Uşak bayram namazı saati kaçta? Tunceli ve Uşak 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?