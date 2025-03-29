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TÜPRAŞ (TUPRS) Temettü Ödemesi Tarihi: 2025 Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman hesaba geçecek?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 07:31
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
07:32
TÜPRAŞ (TUPRS) Temettü Ödemesi Tarihi: 2025 Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman hesaba geçecek?
Tüpraş (TUPRS), 2025 yılı için yatırımcılarına toplam 12,92 TL temettü dağıtacağını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre, temettü ödemeleri iki taksit halinde gerçekleştirilecek. İlk ödeme mart ayında yatırımcıların hesaplarına geçecek. Peki, TÜPRAŞ temettü ödemeleri hangi tarihlerde yapılacak ve hisse başına ne kadar ödeme gerçekleşecek? İşte ayrıntılar…