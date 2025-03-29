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Haberler Yaşam TÜPRAŞ (TUPRS) Temettü Ödemesi Tarihi: 2025 Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman hesaba geçecek?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 07:31 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 07:32

TÜPRAŞ (TUPRS) Temettü Ödemesi Tarihi: 2025 Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman hesaba geçecek?

Tüpraş (TUPRS), 2025 yılı için yatırımcılarına toplam 12,92 TL temettü dağıtacağını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre, temettü ödemeleri iki taksit halinde gerçekleştirilecek. İlk ödeme mart ayında yatırımcıların hesaplarına geçecek. Peki, TÜPRAŞ temettü ödemeleri hangi tarihlerde yapılacak ve hisse başına ne kadar ödeme gerçekleşecek? İşte ayrıntılar…

TÜPRAŞ TUPRS Temettü Ödemesi Tarihi: 2025 Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman hesaba geçecek?

TÜPRAŞ'ın kar payı dağıtımı yatırımcıların takibinde. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamaya göre, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. hissedarlarına temettü ödemesi yapacak. Peki, 2025 TÜPRAŞ temettü ödemesi ne zaman hesaplara geçecek ve hisse başına ne kadar olacak?

TÜPRAŞ TUPRS Temettü Ödemesi Tarihi: 2025 Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman hesaba geçecek?

TÜPRAŞ (TUPRS) 2024 TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN VE NE KADAR YAPILACAK?

Tüpraş, 2024 yılında 18,31 milyar TL net dönem kârı açıkladı. Bu, önceki yıla kıyasla %76'lık bir düşüşü gösteriyor. Şirketin net satışları ise 2024'te 810,38 milyar TL'ye ulaştı, geçen yıl ise %18 azaldı.

Tüpraş, 2025 yılı için toplam 12,92 TL temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Temettü ödemesi iki taksitte yapılacak. İlk taksit 28 Mart'ta 6,61 TL olarak ödenecek, ikinci taksit ise 30 Eylül'de 6,30 TL olacak.

Tüpraş'ın mevcut hissesi üzerinden toplam temettü verimi %9,69 olarak hesaplandı.

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TÜPRAŞ TUPRS Temettü Ödemesi Tarihi: 2025 Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman hesaba geçecek?

TUPRAŞ TEMETTÜ NE ZAMAN HESABA GEÇER?
Tüpraş temettü ödemesinin ilk taksiti 28 Mart'ta 6,61 TL olarak ödenecek. Tüpraş'ın dağıtacağı temettüden faydalanmak için, hak kullanım tarihinden bir gün önce hisseye sahip olmak yeterli olacak. Nakit temettüler, hak kullanım tarihinden 2 işlem günü sonra otomatik olarak borsa hesabı olarak kullanılan hesaplara aktarılacak. Buna göre TUPRS 1. temettü ödemesi 3 Nisan 2025'te hesaba geçecek.

TÜPRAŞ TUPRS Temettü Ödemesi Tarihi: 2025 Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman hesaba geçecek?

TÜPRAŞ TEMETTÜ GEÇMİŞİ
Tüpraş son 5 yılda 2024 ve 2023 yıllarında temettü ödemesi gerçekleştirdi. Bu yıllarda 2 kez temettü ödemesi açıklayan şirketin toplam verimine bakıldığında en yüksek verime 12,92% ile 2024 yılında ulaştığı görülüyor.

Şirket 3 Nisan 2024'te hisse başınan net 9,34 TL, 27 Eylül 2024'te hisse başına net 10,74 TL temettü ödemesi yaptı. Tüpraş 2023 yılında ise; 10 Mart'ta hisse başına net 40,89 TL ve 29 Eylül'de hisse başına net 6,77 TL temettü ödemesi gerçekleştirdi.

TÜPRAŞ TUPRS Temettü Ödemesi Tarihi: 2025 Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman hesaba geçecek?

TEMETTÜ NEDİR?
Temettü, bir şirketin net karından ödenen bir kâr payıdır. Şirketler genellikle yılda bir veya iki kez temettü öderler. Bu kâr payları, hissedarların yatırımlarından getiri elde etmelerine yardımcı olur