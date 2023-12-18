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Haberler Yaşam Türbülans Çiğdem şirket kurdu! Vurgunun boyutu 100 milyona dayandı
Giriş Tarihi: 18.12.2023 08:51 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 08:51

Türbülans Çiğdem şirket kurdu! Vurgunun boyutu 100 milyona dayandı

Uçaklarda türbülansı önleyen çip yaptığını öne sürerek önce akrabaları ardından da çevresindeki pilot, doktor, iş adamı kim varsa herkesten yatırım vaadiyle milyonlarca lira vurgun yaptığı iddia edilen Çiğdem İ'nin şirket kurup farklı insanları ağına düşürmeye devam ettiği öne sürüldü. Mağdur avukatlarından Elif Nur Aydın SABAH gazetesine yaptığı açıklamada; "Hala çip projesine destek bekliyor. Bu kapsamda İstanbul Ticaret odasına kayıtlı Cafa Chıp adlı şirket kurup üretime geçtiklerini belirtip mağdurlara videolar göndermeye devam ediyor. Mağdurlar yatırdıkları paranın akıbetini sorduklarında da daima yeni bir tarih belirterek onları oyalamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yunus Emre KAVAK
Türbülans Çiğdem şirket kurdu! Vurgunun boyutu 100 milyona dayandı

SABAH gazetesinin gündeme getirdiği sıradışı türbülans vurgununda yeni yeni mağdurların olduğu ortaya çıktı. Uçakları türbülansa girmeden önce uyaran bir algoritma geliştirdiğini ve CAFA Chip adını verdiği bir çiple bunu engellediğini öne süren Çiğdem İ. kendisini akademisyen olarak tanıtıp önce akrabalarını ardından da çevresindeki birçok kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilmişti.

Türbülans Çiğdem şirket kurdu! Vurgunun boyutu 100 milyona dayandı

Aradan aylar geçmesine rağmen mağdurlara hiç para ödemesi yapmayan Çiğdem İ.'nin ürettiği çip için şirket kurduğu ve ticaret odasına kaydolduğu öğrenildi. Bu sayede yeni mağdurlar bulduğu ve vurgunun boyutunun 100 milyon lirayı bulacağı öne sürüldü.

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Türbülans Çiğdem şirket kurdu! Vurgunun boyutu 100 milyona dayandı

"SÖZDE ÜRETİM AŞAMASINDAN VİDEO"

Mağdur avukatlarından olan Avukat Elif Nur Aydın SABAH gazetesine yaptığı açıklamada; "Çiğdem İ, hakkında yapılmış olan birden fazla suç duyurusuna aldırış etmeden yeni insanları mağdur etmeye devam ediyor. Ağustos ayında hakkında yapılan haberleri mağdurlara tekzip yayınlatıyorum, beni karalamaya çalışıyor diyerek yalanlayıp ilgili şahısları oyalamaya devam ediyor. Son 3.5 aydır yalanlarını türlü yalanlarıyla kapatmaya çalışarak hala çip projesine destek bekliyor" dedi.

Türbülans Çiğdem şirket kurdu! Vurgunun boyutu 100 milyona dayandı

"PARALAR BAHİS SİTELERİNE Mİ GİTTİ?"

Bu kapsamda Çiğdem İ.'nin İstanbul Ticaret odasına kayıtlı Cafa Chıp adlı şirket kurup üretim yapıyorum dediğini aktaran Avukat Elif Nur Aydın; " Hatta üretim aşaması adı altında mağdurlara videolar gönderiyor. Mağdurlar yatırdıkları paranın akıbetini sorduklarında da daima yeni bir tarih belirterek onları oyalamaya devam ediyor. Mağdurların hiç biri ödeme yaptıkları tutarın yüzde birini dahi geri alamadı. Yapılan araştırmalar doğrultusunda Çiğdem İ.'nin yasa dışı bahis sitelerinde paraları kullandığı kuvvetle muhtemeldir. Kendisinin kara para aklama sistemine dahil olduğu ve her gecen gün mağdurlardan topladığı paranın üç haneli rakamlara ulaştığı da görülmektedir. Yasal süreç ve araştırmalar hala sürmekte olduğundan mağduriyetlerin her geçen gün katlanarak büyüdüğünü görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Türbülans Çiğdem şirket kurdu! Vurgunun boyutu 100 milyona dayandı

DOLANDIRMAYA AKRABALARINDAN BAŞLAMIŞ

SABAH'ın ulaştığı ve Çiğdem İ.'nin uzaktan akrabası olduğunu söyleyen mağdurlardan Fatih Kuru; "Çiğdem benim uzaktan akrabam oluyor. Ağına ilk çektiği kişilerden birisi de benim. Aylar geçti tek bir kuruş ödeme yapmadı. Şimdi Şirket kurmuş. Hala üretim yapacağım diyerek vatandaşları kandırıyor. Bu kadının yaptığı ne varsa o da kara para oluyor. Çünkü bu paraları vatandaşları dolandırarak elde etti.

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