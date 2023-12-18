Türbülans Çiğdem şirket kurdu! Vurgunun boyutu 100 milyona dayandı

Uçaklarda türbülansı önleyen çip yaptığını öne sürerek önce akrabaları ardından da çevresindeki pilot, doktor, iş adamı kim varsa herkesten yatırım vaadiyle milyonlarca lira vurgun yaptığı iddia edilen Çiğdem İ'nin şirket kurup farklı insanları ağına düşürmeye devam ettiği öne sürüldü. Mağdur avukatlarından Elif Nur Aydın SABAH gazetesine yaptığı açıklamada; "Hala çip projesine destek bekliyor. Bu kapsamda İstanbul Ticaret odasına kayıtlı Cafa Chıp adlı şirket kurup üretime geçtiklerini belirtip mağdurlara videolar göndermeye devam ediyor. Mağdurlar yatırdıkları paranın akıbetini sorduklarında da daima yeni bir tarih belirterek onları oyalamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.