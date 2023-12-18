Türbülans Çiğdem şirket kurdu! Vurgunun boyutu 100 milyona dayandı

"PARALAR BAHİS SİTELERİNE Mİ GİTTİ?"

Bu kapsamda Çiğdem İ.'nin İstanbul Ticaret odasına kayıtlı Cafa Chıp adlı şirket kurup üretim yapıyorum dediğini aktaran Avukat Elif Nur Aydın; " Hatta üretim aşaması adı altında mağdurlara videolar gönderiyor. Mağdurlar yatırdıkları paranın akıbetini sorduklarında da daima yeni bir tarih belirterek onları oyalamaya devam ediyor. Mağdurların hiç biri ödeme yaptıkları tutarın yüzde birini dahi geri alamadı. Yapılan araştırmalar doğrultusunda Çiğdem İ.'nin yasa dışı bahis sitelerinde paraları kullandığı kuvvetle muhtemeldir. Kendisinin kara para aklama sistemine dahil olduğu ve her gecen gün mağdurlardan topladığı paranın üç haneli rakamlara ulaştığı da görülmektedir. Yasal süreç ve araştırmalar hala sürmekte olduğundan mağduriyetlerin her geçen gün katlanarak büyüdüğünü görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

