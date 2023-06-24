Haberler
Yaşam
Turizmde şahlanış rekorlarla başladı! Milyonlar adeta akın etti
Giriş Tarihi: 24.06.2023 06:53
Güncelleme Tarihi: 24.06.2023
06:54
Turizmde şahlanış rekorlarla başladı! Milyonlar adeta akın etti
Dünya turizm pastasından en büyük payı almak için sezonu 12 aya yayma çalışmalarını sürdüren Türkiye, yılın ilk rekorunu duyurdu. 5 ayda turist sayısı geçen yıla göre yüzde 23 artarak 15 milyonu geçti Türkiye'nin milli gururu Türk Havayolları da dün bir günde 1664 seferle 285 bin 877 yolcu taşıyarak 23 Nisan'da kayda geçen uçuş rekorunu kırdı