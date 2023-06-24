Turizmde şahlanış rekorlarla başladı! Milyonlar adeta akın etti

Turizm sektöründe yükselen ivme hızla devam ediyor. Yılın ilk 5 ayında 15 milyonu aşkın turist ağırlayan sektör, bu rakamla yeni bir rekora da imza attı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı turizm istatistiklerine göre yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.65'lik artışla 15 milyon 593 bin 489 yabancı turist Türkiye'yi ziyaret etti. Öte yandan sadece mayıs ayında Türkiye'ye gelen turist sayısı 4 milyon 500 bin 242 olarak kayıtlara geçti. Böylece mayıs ayındaki turist sayısı, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 16.19 artış göstermiş oldu. Bu dönemde ülkemize en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya yine liderliği elden bırakmadı. Rusya'dan ülkemize 1 milyon 794 bin 185 turist geldi. En çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 1 milyon 583 bin 953'le ikinciliğe otururken bunu 1 milyon 56 bin 524'le Bulgaristan takip etti. 5 aylık dönemde en çok dikkat çeken verilerden biri de Avrupa'dan gelen turist sayısındaki artış oldu. Bu dönemde Avrupa OECD ülkelerinden 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 19.29 artışla toplamda 4 milyon 767 bin ziyaretçi geldi. Yine son dönemin yükselen yıldızı olan İngiltere'den gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.20 artarak 982 bin 267'ye çıktı.

