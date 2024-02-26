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Haberler Yaşam 'Türk Escobar'ı olarak biliniyor! Urfi Çetinkaya davasında flaş gelişme: Şifreli haberleşme programları deşifre edildi
Giriş Tarihi: 26.02.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 15:18

'Türk Escobar'ı olarak biliniyor! Urfi Çetinkaya davasında flaş gelişme: Şifreli haberleşme programları deşifre edildi

"Türk Escobar'ı" olarak bilinen Urfi Çetinkaya'nın elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik soruşturmada nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısında, bazı şifreli haberleşme programlarının deşifre edilmesi sonucu elde edilen görüşme kayıtları ile MASAK raporuna göre zanlılar arasında örgütsel birliktelik tespit edildiği belirtildi.

Deniz YUSUFOĞLU
’Türk Escobar’ı olarak biliniyor! Urfi Çetinkaya davasında flaş gelişme: Şifreli haberleşme programları deşifre edildi

Urfi Çetinkaya'nın elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik 20 Şubat'ta İstanbul, İzmir, Afyonkarahisar, Malatya, Antalya, Çanakkale, Bilecik, Muğla ve Balıkesir'de düzenlenen "Kafes-44" operasyonunda 23 şüphelinin tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

’Türk Escobar’ı olarak biliniyor! Urfi Çetinkaya davasında flaş gelişme: Şifreli haberleşme programları deşifre edildi

Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısında, şüphelilerin kullandıkları örgütsel şifreli haberleşme programlarına yer verildi.

Karara göre, şüpheli Çetinkaya, kendisi hakkında "oyun oynandığını" ancak kimin yaptığını bilmediğini iddia etti.

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’Türk Escobar’ı olarak biliniyor! Urfi Çetinkaya davasında flaş gelişme: Şifreli haberleşme programları deşifre edildi

Daha önce FETÖ'nün kendisini söz konusu duruma düşürdüğünü öne süren Çetinkaya, "Bana diyorlar, kripto telefonla bilmem ne olmuş. Bana 'Japon' diyorlar. Benim öyle bir kod adım yoktur. Japon'a benzeyecek bir tipim de yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

’Türk Escobar’ı olarak biliniyor! Urfi Çetinkaya davasında flaş gelişme: Şifreli haberleşme programları deşifre edildi

Şüpheli Yaman Namlı ise savcılıkta kendisine sorulan soru üzerine "Anom" cihazını Ali Korman Erbacıoğlu'nun verdiğini söylediğini ancak bu kişinin kendisine telefon verdiğini aktardı.

Tanımadığı kişilerle ve söz konusu olayla ilişkisi olmadığını öne süren Namlı, üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Şüphelilerden Rüstem Çetinkaya, emniyetteki ifadesinin 20 saat sürdüğünü, hakkında delil elde edilemediğini iddia etti.

’Türk Escobar’ı olarak biliniyor! Urfi Çetinkaya davasında flaş gelişme: Şifreli haberleşme programları deşifre edildi

Babası Urfi Çetinkaya'yla resmi ya da gayriresmi işlem yapmadığını savunan Çetinkaya, soyadı nedeniyle kara para akladığı iddiasının tarafına atfedildiğini belirterek suçlamaları kabul etmedi.

Kararda, sanıklar hakkında elde edilen delillerde, "Anom Enterprise", "Sky-ECC" ve "Encrochat" isimli şifreli haberleşme programlarının deşifre edilmesi sonucu şüphelilere ait görüşme kayıtları ile MASAK raporuna göre aralarında örgütsel birliktelik tespit edildiği kaydedildi.

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