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'Türk Escobar'ı olarak biliniyor! Urfi Çetinkaya davasında flaş gelişme: Şifreli haberleşme programları deşifre edildi
Giriş Tarihi: 26.02.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
15:18
'Türk Escobar'ı olarak biliniyor! Urfi Çetinkaya davasında flaş gelişme: Şifreli haberleşme programları deşifre edildi
"Türk Escobar'ı" olarak bilinen Urfi Çetinkaya'nın elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik soruşturmada nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısında, bazı şifreli haberleşme programlarının deşifre edilmesi sonucu elde edilen görüşme kayıtları ile MASAK raporuna göre zanlılar arasında örgütsel birliktelik tespit edildiği belirtildi.