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Türk Yıldızları'ndan 'nda nefes kesen gösteri

Giriş Tarihi: 19.09.2018 15:52 Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 15:54
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Türk Yıldızları'ndan 'nda nefes kesen gösteri
Türk Yıldızları'ndan İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri

TEKNOFEST İstanbul öncesinde Türk Yıldızları 'nda gösteri düzenledi. Heyecan verici dakikalara sahne olan gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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Türk Yıldızları'ndan 'nda nefes kesen gösteri
Türk Yıldızları'ndan İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi hedeflerinde önemli rol oynayan kuruluşların paydaşlığında düzenlenen TEKNOFEST İstanbul yarın başlıyor.

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Türk Yıldızları'ndan 'nda nefes kesen gösteri
Türk Yıldızları'ndan İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri

TEKNOFEST İstanbul öncesinde Türk Yıldızları'nda nefes kesen bir gösteri düzenledi. Gösteri sırasında alçak uçuş gerçekleştiren Türk Yıldızları yaptıkları akrobatik hareketlerle kendilerine hayran bıraktı.

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Türk Yıldızları'ndan 'nda nefes kesen gösteri
Türk Yıldızları'ndan İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri

Heyecan verici gösteriyi izlemek isteyen çok sayıda vatandaş ise 'na akın etti.

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Türk Yıldızları'ndan 'nda nefes kesen gösteri
Türk Yıldızları'ndan İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri
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Türk Yıldızları'ndan 'nda nefes kesen gösteri
Türk Yıldızları'ndan İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri
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Türk Yıldızları'ndan 'nda nefes kesen gösteri
Türk Yıldızları'ndan İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri
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