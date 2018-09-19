Türk Yıldızları'ndan İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri

TEKNOFEST İstanbul öncesinde Türk Yıldızlarıİstanbul Boğazı'nda nefes kesen bir gösteri düzenledi. Gösteri sırasında alçak uçuş gerçekleştiren Türk Yıldızları yaptıkları akrobatik hareketlerle kendilerine hayran bıraktı.