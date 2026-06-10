Haberler
Yaşam
Türkiye Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası 2026 maç fikstürü
Giriş Tarihi: 10.06.2026 06:31
Türkiye Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası 2026 maç fikstürü
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlarken, tam 24 yıl aradan sonra dev turnuvada boy gösterecek olan A Milli Futbol Takımımızın ilk grup maçı için geri sayım başladı. D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya ile karşılaşacak olan Bizim Çocuklar'ın mücadelesine dair tarih, saat ve yayın kanalı bilgileri netleşti. Futbolseverler şimdiden heyecanla ilk düdüğü bekliyor.