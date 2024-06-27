Türkiye Avusturya son 16 maçı ne zaman, hangi tarihte? EURO 2024 Türkiye Avusturya maçı canlı yayın kanalı

Türkiye Avusturya milli maç tarihi için geri sayım başladı. D grubunda mücadele eden Avusturya grubunu lider tamamlamış ve son 16 biletini kapmıştı. Zorlayıcı rakipler arasında gösteren ülkenin milli takımı karşısında hangi stratejinin izleneceği merak ediliyor. Son maçta değişikliğe giden ve Arda Güler ile Kenan Yıldız'ı ilk 11'de oyuna alan teknik adam Montella'nın açıklamaları araştırılıyor. Peki; EURO 2024 son 16 turu Türkiye Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?