Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Türkiye Avusturya son 16 maçı ne zaman, hangi tarihte? EURO 2024 Türkiye Avusturya maçı canlı yayın kanalı
Giriş Tarihi: 27.06.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 09:36

Türkiye Avusturya son 16 maçı ne zaman, hangi tarihte? EURO 2024 Türkiye Avusturya maçı canlı yayın kanalı

A Milli Takım, EURO 2024'te adını son 16 turuna yazdırmayı başlardı. Geçtiğimiz gün grup aşamasında son maçına Çekya karşısında çıkan Ay-Yıldızlılar Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleri ile maçı 2-1 kazandı. Şimdi sırada son 16 var. Gelecek turda Avusturya ile eşleşen Türkiye, hazırlıklarında hız kesmiyor. Peki; Türkiye Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Avrupa Şampiyonası EURO 2024 son 16 turu milli maç tarihi!

Türkiye Avusturya son 16 maçı ne zaman, hangi tarihte? EURO 2024 Türkiye Avusturya maçı canlı yayın kanalı

Türkiye Avusturya milli maç tarihi için geri sayım başladı. D grubunda mücadele eden Avusturya grubunu lider tamamlamış ve son 16 biletini kapmıştı. Zorlayıcı rakipler arasında gösteren ülkenin milli takımı karşısında hangi stratejinin izleneceği merak ediliyor. Son maçta değişikliğe giden ve Arda Güler ile Kenan Yıldız'ı ilk 11'de oyuna alan teknik adam Montella'nın açıklamaları araştırılıyor. Peki; EURO 2024 son 16 turu Türkiye Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Avusturya son 16 maçı ne zaman, hangi tarihte? EURO 2024 Türkiye Avusturya maçı canlı yayın kanalı

TÜRKİYE SON 16 TURUNDA AVUSTURYA İLE EŞLEŞTİ!

EURO 2024 F grubunda üç maç oynayan Türkiye, Gürcistan karşısında 3-1 skor elde edip zirveye oturmuştu. Ardından 2. maçta Portekiz'e yenilen A Milli Takım 3-0 maplubiyet ile ikinci sıraya düştü. Gruptan çıkma ihtimalini Çekya maçına bırakan Milliler, bileti 2-1 skorla kaptı.

Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi Avusturya!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye Avusturya son 16 maçı ne zaman, hangi tarihte? EURO 2024 Türkiye Avusturya maçı canlı yayın kanalı

TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

29 Haziran itibarıyla başlayacak EURO 2024 son 16 maçlarında Türkiye Avusturya maçı 2 Temmuz günü ekranlara gelecek. Heyecanlı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Türkiye Avusturya son 16 maçı ne zaman, hangi tarihte? EURO 2024 Türkiye Avusturya maçı canlı yayın kanalı

TÜRKİYE AVUSTURYA MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Maçın yeniden TRT 1 ekranlarından izlenmesi bekleniyor.

Türkiye Avusturya son 16 maçı ne zaman, hangi tarihte? EURO 2024 Türkiye Avusturya maçı canlı yayın kanalı

EURO 2024 SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ VE MAÇ TAKVİMİ

29 Haziran Cumartesi:

19.00 İsviçre-İtalya (Berlin Olimpiyat Stadı)

22.00 Almanya-Danimarka (BVB Stadı)

30 Haziran Pazar:

19.00 İngiltere-Slovakya (AufSchalke Arena)

22.00 İspanya-Gürcistan (Köln Stadı)

SON DAKİKA