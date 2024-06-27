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Türkiye Avusturya son 16 maçı ne zaman, hangi tarihte? EURO 2024 Türkiye Avusturya maçı canlı yayın kanalı
Giriş Tarihi: 27.06.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
09:36
Türkiye Avusturya son 16 maçı ne zaman, hangi tarihte? EURO 2024 Türkiye Avusturya maçı canlı yayın kanalı
A Milli Takım, EURO 2024'te adını son 16 turuna yazdırmayı başlardı. Geçtiğimiz gün grup aşamasında son maçına Çekya karşısında çıkan Ay-Yıldızlılar Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleri ile maçı 2-1 kazandı. Şimdi sırada son 16 var. Gelecek turda Avusturya ile eşleşen Türkiye, hazırlıklarında hız kesmiyor. Peki; Türkiye Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Avrupa Şampiyonası EURO 2024 son 16 turu milli maç tarihi!