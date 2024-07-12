Türkiye bu davayı konuşmuştu! Hande Çinkitaş’ı çekiç ile katleden baba hakkında şok karar!

Kadıköy'de 4 Ocak 2001 tarihinde 12 yaşındaki Hande Çinkitaş, evinde, başına çekiçle vurulup boğazı kesik halde öldürülmüş olarak bulundu. Anne Handan Yılmazer, eski eşinin evinde kızının ölü bulunmasının ardından hukuk mücadelesi başlattı. Uzun yıllar süren dava sürecinde baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş bir ceza almadı. Olaydan tam 19 yıl sonra yani 2020 yılında Adli Tıp Kurumu (ATK) mahkemeye bir rapor gönderdi.