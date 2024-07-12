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Türkiye bu davayı konuşmuştu! Hande Çinkitaş’ı çekiç ile katleden baba hakkında şok karar!
Giriş Tarihi: 12.07.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
11:41
Türkiye bu davayı konuşmuştu! Hande Çinkitaş’ı çekiç ile katleden baba hakkında şok karar!
İstanbul Kadıköy'de 12 yaşındaki Hande Çinkitaş, evinde başına çekiçle vurularak katledildi. Yeni delillerin çıkmasının ardından haklarında şüpheliler küçük kızın babası Nezih Çinkitaş ile üvey annesiydi. Haklarında 20 yıl hapis istenen ikiliye beraat verildi. Anne Handan Yılmazer'in itirazı sonucu istinaf mahkemesinin verdiği karar, pes dedirtti!