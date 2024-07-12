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Haberler Yaşam Türkiye bu davayı konuşmuştu! Hande Çinkitaş’ı çekiç ile katleden baba hakkında şok karar!
Giriş Tarihi: 12.07.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 11:41

Türkiye bu davayı konuşmuştu! Hande Çinkitaş’ı çekiç ile katleden baba hakkında şok karar!

İstanbul Kadıköy'de 12 yaşındaki Hande Çinkitaş, evinde başına çekiçle vurularak katledildi. Yeni delillerin çıkmasının ardından haklarında şüpheliler küçük kızın babası Nezih Çinkitaş ile üvey annesiydi. Haklarında 20 yıl hapis istenen ikiliye beraat verildi. Anne Handan Yılmazer'in itirazı sonucu istinaf mahkemesinin verdiği karar, pes dedirtti!

DHA
Türkiye bu davayı konuşmuştu! Hande Çinkitaş’ı çekiç ile katleden baba hakkında şok karar!

Kadıköy'de 4 Ocak 2001 tarihinde 12 yaşındaki Hande Çinkitaş, evinde, başına çekiçle vurulup boğazı kesik halde öldürülmüş olarak bulundu. Anne Handan Yılmazer, eski eşinin evinde kızının ölü bulunmasının ardından hukuk mücadelesi başlattı. Uzun yıllar süren dava sürecinde baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş bir ceza almadı. Olaydan tam 19 yıl sonra yani 2020 yılında Adli Tıp Kurumu (ATK) mahkemeye bir rapor gönderdi.

Türkiye bu davayı konuşmuştu! Hande Çinkitaş’ı çekiç ile katleden baba hakkında şok karar!

Raporda 19 yıl sonra bıçak üzerinde yapılan DNA incelemesinde bıçağın keskin ucunda Nezih Çinkitaş'ın yoğun olarak DNA profili tespit edildi. Bunun üzerine 19 yıl sonra Hande Çikintaş'ın öz babası Nezih Çikintaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş hakkında, 'Canavarca hisle eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan iddianame düzenlendi. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi yargılama sonucunda sanıklar Şehnaz ve Nezih Çinkitaş'a beraat kararı verdi.

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Türkiye bu davayı konuşmuştu! Hande Çinkitaş’ı çekiç ile katleden baba hakkında şok karar!

ANNE YEREL MAHKEMENİN BERAAT KARARINI ÜST MAHKEMEYE TAŞIDI

Anne Handan Yılmazer beraat kararına itiraz ederek avukatı Hasan Kocabey aracılığıyla İstinaf mahkemesine başvurdu. İstinaf mahkemesi duruşmalı olarak dosyayı tekrar ele aldı. Geçtiğimiz günlerde ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi kararı açıkladı.

Türkiye bu davayı konuşmuştu! Hande Çinkitaş’ı çekiç ile katleden baba hakkında şok karar!

KIZINI ÖLDÜRDÜ, İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme Nezih Çinkitaş hakkında verilen beraat kararını bozarak 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın duruşmadaki iyi hali ve cezanın yaşamı üzerindeki etkisini göz önüne alarak cezasında indirim uygulayarak müebbet hapis cezasına hükmetti.

Türkiye bu davayı konuşmuştu! Hande Çinkitaş’ı çekiç ile katleden baba hakkında şok karar!

MAHKEME KIZINI ÖLDÜREN BABAYA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİP TUTUKLAMADI

Bölge adliye mahkemesi delillerin toplanmış olması, cezanın süresi ve mahkumiyet kararının içeriğini değerlendirerek sanık Nezih Çinkitaş tutuklama kararı yerine yurt dışı çıkış yasağı ile İstanbul il sınırını terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verdi. İstinaf yerel mahkemenin sanık Şehnaz Çinkitaş hakkında verdiği beraat kararına karşı itirazı ise reddederek beraat kararını uygun buldu.

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