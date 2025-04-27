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Türkiye bu olayı konuşmuştu: Çoban Nail Yener’i sopa ile acımasızca döven iki kız kardeşin cezası belli oldu!
Giriş Tarihi: 27.04.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
09:50
Türkiye bu olayı konuşmuştu: Çoban Nail Yener’i sopa ile acımasızca döven iki kız kardeşin cezası belli oldu!
Kahramanmaraş'ta Melek G. ve Seçil G. isimli kız kardeşler, kendilerine içki almayan çoban Nail Yener'i sopayla dakikalarca dövüp o anları cep telefonuyla videoya çekti. Tutuklu iki kardeşin yargılandığı davada, karar verildi. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayın detayları…