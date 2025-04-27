Türkiye bu olayı konuşmuştu: Çoban Nail Yener’i sopa ile acımasızca döven iki kız kardeşin cezası belli oldu!

Ancak Seçil G., kendisini kaydeden ablasına "Bak beyni kanıyor. Bak bak beyninden nasıl kan geliyor, yaklaştır kamerayı. Evet arkadaşlar, Nail ağabeyimizin kafası kanadı ama bir şey olmaz" diyerek Yener'e sopayla vurmaya devam etti.