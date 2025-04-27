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Haberler Yaşam Türkiye bu olayı konuşmuştu: Çoban Nail Yener’i sopa ile acımasızca döven iki kız kardeşin cezası belli oldu!
Giriş Tarihi: 27.04.2025 09:50 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 09:50

Türkiye bu olayı konuşmuştu: Çoban Nail Yener’i sopa ile acımasızca döven iki kız kardeşin cezası belli oldu!

Kahramanmaraş'ta Melek G. ve Seçil G. isimli kız kardeşler, kendilerine içki almayan çoban Nail Yener'i sopayla dakikalarca dövüp o anları cep telefonuyla videoya çekti. Tutuklu iki kardeşin yargılandığı davada, karar verildi. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayın detayları…

DHA
Türkiye bu olayı konuşmuştu: Çoban Nail Yener’i sopa ile acımasızca döven iki kız kardeşin cezası belli oldu!

Andırın'ın kırsal Çokak Mahallesi'nde 20 Eylül 2024'te, Melek G. ve Seçil G., hayvanları otlatan çoban Nail Yener'in yanına giderek kendilerine içki almasını istedi.

Türkiye bu olayı konuşmuştu: Çoban Nail Yener’i sopa ile acımasızca döven iki kız kardeşin cezası belli oldu!

Olumsuz cevap alan kardeşlerden Seçil G., Nail Yener'i darbetti. Ablası Melek G. tarafından da cep telefonuyla kaydedilen olayda Seçil G., Yener'i önce tokatladı, ardında da sopayla vurmaya başladı. Aldığı darbelerle başı kanayan Nail Yener, "Allah'ını seversen vurma" dedi.

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Türkiye bu olayı konuşmuştu: Çoban Nail Yener’i sopa ile acımasızca döven iki kız kardeşin cezası belli oldu!

Ancak Seçil G., kendisini kaydeden ablasına "Bak beyni kanıyor. Bak bak beyninden nasıl kan geliyor, yaklaştır kamerayı. Evet arkadaşlar, Nail ağabeyimizin kafası kanadı ama bir şey olmaz" diyerek Yener'e sopayla vurmaya devam etti.

Türkiye bu olayı konuşmuştu: Çoban Nail Yener’i sopa ile acımasızca döven iki kız kardeşin cezası belli oldu!

Seçil G., zaman zaman şarkı söyleyip oynayarak Nail Yener'i darbetmeye devam ederken, Melek G. ise "Bacaklarına vur" diyerek kardeşini yönlendirdi. Nail Yener'in şikayetçi olması üzerine Melek G. ile Seçil G. tutuklandı.

Türkiye bu olayı konuşmuştu: Çoban Nail Yener’i sopa ile acımasızca döven iki kız kardeşin cezası belli oldu!

Soruşturma sonunda Andırın Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla basit yaralama', 'Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit, alenen hakaret' suçlarından Melek G. hakkında 11 yıl 10 aya kadar, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Seçil G. hakkında ise 7 yıl 11 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.