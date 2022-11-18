Türkiye Çekya maçı hangi kanalda? Türkiye Çekya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç yayın bilgisi

Euro 2024 elemeleri için A Milli futbol takımımız hazırlık maçlarına başladı. İlk olarak İskoçya ile karşılaşan ay yıldızlı ekip 2-1 skorla maçı aldı. Sırada Çek Cumhuriyeti var. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyenler Türkiye Çekya maçı hangi kanalda sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli maç canlı yayın kanalı, saati ve kadrosu araştırılanlar arasında. Türkiye Çekya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Gaziantep'de oynanacak karşılaşma için geri sayım başladı. Peki, Türkiye Çekya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, milli maç hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar…