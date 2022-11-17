Haberler Yaşam Türkiye Dünya Kupası’nda var mı, yok mu, neden yok? Türkiye FIFA Dünya Kupası turnuvasına katılmayacak mı?

Giriş Tarihi: 17.11.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 09:33

Dünya Kupası, Pazar günkü açılış maçıyla başlıyor. Heyecan dolu turnuvanın başlamasından hemen önce merak edilen bir konu da Türkiye'nin bu turnuvaya katılıp katılmayacağı oldu. Grup maçlarının başlamasına kısa bir süre kala "Türkiye dünya kupası'nda var mı, yok mu, neden yok?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere A Milli Takımımız son olarak play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olmuştu. Peki, Türkiye dünya kupası'nda var mı, yok mu, neden yok? İşte merak edilen tüm bu detaylar.