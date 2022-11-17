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Haberler Yaşam Türkiye Dünya Kupası’nda var mı, yok mu, neden yok? Türkiye FIFA Dünya Kupası turnuvasına katılmayacak mı?
Giriş Tarihi: 17.11.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 09:33

Türkiye Dünya Kupası’nda var mı, yok mu, neden yok? Türkiye FIFA Dünya Kupası turnuvasına katılmayacak mı?

Dünya Kupası, Pazar günkü açılış maçıyla başlıyor. Heyecan dolu turnuvanın başlamasından hemen önce merak edilen bir konu da Türkiye'nin bu turnuvaya katılıp katılmayacağı oldu. Grup maçlarının başlamasına kısa bir süre kala "Türkiye dünya kupası'nda var mı, yok mu, neden yok?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere A Milli Takımımız son olarak play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olmuştu. Peki, Türkiye dünya kupası'nda var mı, yok mu, neden yok? İşte merak edilen tüm bu detaylar.

Türkiye Dünya Kupası’nda var mı, yok mu, neden yok? Türkiye FIFA Dünya Kupası turnuvasına katılmayacak mı?

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacak. Heyecan dolu dev turnuvaya oldukça kısa bir süre kala binlerce futbolsever "Türkiye dünya kupası'nda var mı, yok mu, neden yok?" sorularına yanıt aramaya başladı. Dev organizasyon; 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Peki, Türkiye dünya kupası'nda var mı, yok mu, neden yok? İşte merak edilen o detaylar.

Türkiye Dünya Kupası’nda var mı, yok mu, neden yok? Türkiye FIFA Dünya Kupası turnuvasına katılmayacak mı?

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK MI?

Dünya Kupası, 20 Kasım 2022'de, ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlıyor. 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile ise sona erecek.

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Türkiye Dünya Kupası’nda var mı, yok mu, neden yok? Türkiye FIFA Dünya Kupası turnuvasına katılmayacak mı?

2022 Dünya Kupası'nda A Milli Takımımız Türkiye maalesef yer almayacak. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olan milli takımımız Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmişti.

Türkiye Dünya Kupası’nda var mı, yok mu, neden yok? Türkiye FIFA Dünya Kupası turnuvasına katılmayacak mı?

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NDA NEDEN YOK?

Milli Takımımız play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olmuştu ve turnuvadan elenmişti. Bundan dolayı Türkiye, FIFA 2022 Dünya Kupası'na katılamadı.

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