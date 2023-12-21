Türkiye Eymen Kara’ya ağlamıştı! Halaya verilen cezanın gerekçesi açıklandı: Görmesine rağmen...

YEĞENİNİ EZEN HALAYA İNDİRİM UYGULANDI

Hakim, Akça'ya 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 4 yıl hapis cezası verdi. Daha sonra Eymen'in halası olan Akça'nın kişisel ve ailevi durumu bakımından mağdur olduğu anlaşıldığına hükmedip, bu cezasında yarı oranda indirim yaptı, 2 yıla indirdi.