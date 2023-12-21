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Türkiye Eymen Kara’ya ağlamıştı! Halaya verilen cezanın gerekçesi açıklandı: Görmesine rağmen...
Giriş Tarihi: 21.12.2023 10:00
Güncelleme Tarihi: 21.12.2023
10:15
Türkiye Eymen Kara’ya ağlamıştı! Halaya verilen cezanın gerekçesi açıklandı: Görmesine rağmen...
Kahreden olay İzmir'de yaşanmıştı. Kullandığı cipin altında kalan yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'nın (8) ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanıp, 1 yıl 8 ay hapis cezası alan Zerrin Akça (42) hakkında gerekçeli karar açıklandı: Yeğenini görmesine rağmen…