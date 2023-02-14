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Haberler Yaşam FAY HATTI HARİTASI SORGULAMA EKRANI E DEVLET: Doğu Anadolu fay hattı nereden geçiyor, Türkiye’deki fay hatları neler?
Giriş Tarihi: 14.02.2023 07:22 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 07:22

FAY HATTI HARİTASI SORGULAMA EKRANI E DEVLET: Doğu Anadolu fay hattı nereden geçiyor, Türkiye’deki fay hatları neler?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası milyonlarca vatandaş Türkiye fay hattı haritası hakkında araştırmalar yapıyor. E devlet üzerinden Türkiye'deki fay hatları ve Türkiye risk haritası çıkarılabilirken, özellikle doğu fay hattı hakkında araştırmalar devam ediyor. Kuzey Anadolu fay hattı ve Doğu Anadolu fay hattı, ülkemizi paralel kesen iki büyük tektonik hareketler oluşturan fay hatları olarak bilinmekte. İşte AFAD ile e devlet Türkiye fay hattı sorgulama ekranı

FAY HATTI HARİTASI SORGULAMA EKRANI E DEVLET: Doğu Anadolu fay hattı nereden geçiyor, Türkiye’deki fay hatları neler?

Güncel fay hattı haritası vatandaşlar tarafından aratılıyor. Bir gün içerisinde meydana gelen iki büyük depremden sonra vatandaşlarda deprem farkındalığı oluşurken, e devlet üzerinden Türkiye fay hattı haritası öğrenilebilir.

FAY HATTI HARİTASI SORGULAMA EKRANI E DEVLET: Doğu Anadolu fay hattı nereden geçiyor, Türkiye’deki fay hatları neler?

TÜRKİYE FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI

Türkiye fay hattı haritası sorgulama ekranı, son depremlerin ardından pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı, internet üzerinden kolayca görüntülenebilmektedir.

En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

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FAY HATTI HARİTASI SORGULAMA EKRANI E DEVLET: Doğu Anadolu fay hattı nereden geçiyor, Türkiye’deki fay hatları neler?

Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve "deprem bölgesi" kavramı ortadan kaldırılmıştır.

FAY HATTI HARİTASI SORGULAMA EKRANI E DEVLET: Doğu Anadolu fay hattı nereden geçiyor, Türkiye’deki fay hatları neler?

Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.

Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen ²Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi² başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.

E DEVLET GİRİŞ İLE AFAD FAY HATLARI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

FAY HATTI HARİTASI SORGULAMA EKRANI E DEVLET: Doğu Anadolu fay hattı nereden geçiyor, Türkiye’deki fay hatları neler?

OTURDUĞUM EV SAĞLAM MI VE DEPREME DAYANIKLI MI?

Hiç şüphesiz, yanıtı en çok merak edilen sorular arasında, 'Oturduğum yer, ev güvenli mi ve deprem riski var mı?' bulunuyor. Herkesin bildiği gibi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası ile oturduğunuz yerin, binanın güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenme imkanına sahipsiniz.

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