FAY HATTI HARİTASI SORGULAMA EKRANI E DEVLET: Doğu Anadolu fay hattı nereden geçiyor, Türkiye’deki fay hatları neler?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası milyonlarca vatandaş Türkiye fay hattı haritası hakkında araştırmalar yapıyor. E devlet üzerinden Türkiye'deki fay hatları ve Türkiye risk haritası çıkarılabilirken, özellikle doğu fay hattı hakkında araştırmalar devam ediyor. Kuzey Anadolu fay hattı ve Doğu Anadolu fay hattı, ülkemizi paralel kesen iki büyük tektonik hareketler oluşturan fay hatları olarak bilinmekte. İşte AFAD ile e devlet Türkiye fay hattı sorgulama ekranı