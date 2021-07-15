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Giriş Tarihi: 15.07.2021 13:05 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 13:05

Türkiye flamingo ölümlerini konuşuyor: Tuz Gölün’deki facia neden yaşandı? Uzman isim açıkladı!

Tuz Gölü'nde flamingo faciası yaşandı. 3 binden fazla kuşun telef olduğu ortaya çıktı. Uzman isim ise üzücü olayın nedenlerini açıkladı. İşte haberin detayları

Türkiye flamingo ölümlerini konuşuyor: Tuz Gölün’deki facia neden yaşandı? Uzman isim açıkladı!

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, Tuz Gölü'ne bu yıl beklenenin üzerinde flamingo geldiğini, popülasyonun fazla olmasının, Tuz Gölü'ndeki suyun hızlı çekilmesinin ve flamingoların besine ulaşamamasının yavru kaybına neden olduğunu söyledi.

Türkiye flamingo ölümlerini konuşuyor: Tuz Gölün’deki facia neden yaşandı? Uzman isim açıkladı!

Darılmaz, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden flamingoların yaşamının pozitif etkilendiğini, insanların aktivitelerinin azalması ve evlere kapanmalarının flamingo popülasyonunda artışa neden olduğunu anlattı.

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Türkiye flamingo ölümlerini konuşuyor: Tuz Gölün’deki facia neden yaşandı? Uzman isim açıkladı!

Bu nedenle Tuz Gölü'ne bu yıl beklenenin üzerinde flamingo geldiğini ifade eden Darılmaz şunları kaydetti:

Türkiye flamingo ölümlerini konuşuyor: Tuz Gölün’deki facia neden yaşandı? Uzman isim açıkladı!

"Tuz Gölü'nün iç kesimlerinde flamingolar koloni halinde duruyor. Yani 'Flamingolar tamamen ortadan kayboldu.' gibi ifadeler doğru değil. 'Tuz Gölü'nde sulama kanalı veya sulama amaçlı kanallardan gelen suların önlerinin kapatılması flamingoların ölmesine neden oldu.' gibi bir durum yok.

Türkiye flamingo ölümlerini konuşuyor: Tuz Gölün’deki facia neden yaşandı? Uzman isim açıkladı!

Çünkü Tuz Gölü bu su kanallarıyla beslenmiyor. Bunlar kapatıldığında veya çiftçi kullandığı zaman flamingolara olumsuz etkisi olmaz. Bu net bir durumdur. Tuz Gölü'ne ekstradan bir su verilse ne olur? Su bu kadar çekilmese ne olur?

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