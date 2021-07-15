Türkiye flamingo ölümlerini konuşuyor: Tuz Gölün’deki facia neden yaşandı? Uzman isim açıkladı!

Çünkü Tuz Gölü bu su kanallarıyla beslenmiyor. Bunlar kapatıldığında veya çiftçi kullandığı zaman flamingolara olumsuz etkisi olmaz. Bu net bir durumdur. Tuz Gölü'ne ekstradan bir su verilse ne olur? Su bu kadar çekilmese ne olur?