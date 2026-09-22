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MİLLİ MAÇ HEYECANI: Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi
Giriş Tarihi: 22.09.2026 08:33
MİLLİ MAÇ HEYECANI: Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında A Millî Futbol Takımımız, dev rakibi Fransa'yı Kocaeli Stadyumu'nda ağırlamaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik randevunun tarihi, başlama saati ve canlı yayın kanalı netleşti. Peki; Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte milli maç takvimi.