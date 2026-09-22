Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam MİLLİ MAÇ HEYECANI: Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi
Giriş Tarihi: 22.09.2026 08:33

MİLLİ MAÇ HEYECANI: Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında A Millî Futbol Takımımız, dev rakibi Fransa'yı Kocaeli Stadyumu'nda ağırlamaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik randevunun tarihi, başlama saati ve canlı yayın kanalı netleşti. Peki; Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte milli maç takvimi.

  • ABONE OL
MİLLİ MAÇ HEYECANI: Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi

A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi maratonuna dünya devlerinden Fransa karşısında kapılarını açıyor. Kırmızı-beyazlıların gruptaki kaderini belirleyecek ilk randevu öncesi taraftarlar ve spor kamuoyu karşılaşmanın gününe kilitlenmiş durumda. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak milli maç için geri sayım başladı.

MİLLİ MAÇ HEYECANI: Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk hafta mücadelesi olan Türkiye - Fransa karşılaşması, 25 Eylül 2026 Cuma günü sahaya inecek. Kocaeli Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu dev randevuda ilk düdük saat 21.45'te çalacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MİLLİ MAÇ HEYECANI: Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi

TÜRKİYE - FRANSA MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

A Millî Takımımızın Uluslar A Ligi'ndeki bu kritik mücadelesi ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Dev karşılaşma, naklen ve şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MİLLİ MAÇ HEYECANI: Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi

A MİLLÎ TAKIM UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

A Millî Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynayacağı tüm karşılaşmaların tarih ve saat sıralaması şu şekildedir:

25 Eylül 2026 (21.45): Türkiye - Fransa

28 Eylül 2026 (21.45): Türkiye - İtalya

2 Ekim 2026 (21.45): Belçika - Türkiye

5 Ekim 2026 (21.45): İtalya - Türkiye

12 Kasım 2026 (20.00): Türkiye - Belçika

15 Kasım 2026 (22.45): Fransa - Türkiye

MİLLİ MAÇ HEYECANI: Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA