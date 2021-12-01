Türkiye Gaziantep’teki olayı konuşuyor: 3 aylık bebeğini döven Yunus Göç hakkında flaş gelişme!

Gaziantep'te korkunç bir olay meydana geldi. Yunus Göç isimli cani baba, 3 aylık bebeğini feci şekilde darp etti. O anlar evdeki gizli kamera tarafından böyle görüntülendi. Cani baba Yunus Göç ise tutuklanarak cezaevine gönderildi...