Türkiye Gaziantep’teki olayı konuşuyor: 3 aylık bebeğini döven Yunus Göç hakkında flaş gelişme!

Son dakika haberi: Yürekleri sızlatan olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Yunus Göç isimli cani, 3 aylık bebeği darp etti. SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI Dehşet anları evdeki gizli kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Tüyler ürperten görüntüler sosyal medyaya yüklendi. SON DAKİKA: Gaziantep'te dehşete düşüren bebeğe işkence görüntüleri kamerada! Baba bebeği öldüresi dövdü SON DAKİKA | VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA Bunun üzerine Gaziantep Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Bazı sosyal medya mecralarında İlimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır. BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU NASIL? 29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G.'nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır. GÖZALTINA ALINDI! Olayın şüphelisi Y. G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' SON DAKİKA | YUNUS GÖÇ TUTUKLANDI! Gelen son dakika bilgisine göre ise cani baba 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. ANNE SEMRA GÖÇ KONUŞTU 'GÖRÜNCE NEFESİM KESİLDİ' 'ANNEMDEN KAMERALI TELEFON İSTEDİM' 'HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR' Öte yandan Yunus Göç tarafından ağladığı için dövülen 2 aylık Cihan bebeğin hastanede tedavisi sürüyor. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Cihan bebeği, hayati tehlikesinin bulunduğunu belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor İsmail Demir, 'Gece saatlerinde Gaziantep Üniversite Hastanesi Tıp Fakültesi'nden direkt olarak hastamız hastanemize getirildi. Üniversite hastanesine de hastamız kafa travması olarak getirilmiş. Bebeğin babası tarafından darp edildiğini öğrendik. Üniversite hastanesinde yapılan ilk müdahalede beyinde kanama tespit edilmesinin ardından yoğun bakım olarak bebek hastanemize sevk edildi. Burada ilk tetkiklerin ardından biz de muayenemize başladık. Daha sonra çektiğimiz beyin tomografilerinde de beyin kanamasında bir artış görmediğimiz için şu an için cerrahi bir müdahale düşünmedik. Sürece medikal tedavi ile devam ediyoruz. Beyin kanaması geçirdiği için bebeğin hayati tehlikesi de devam etmekte' diye konuştu. 2 yıllık evli olan Yunus-Semra Göç çiftinin komşuları ise olayı sosyal medyadan öğrendiklerini ve çok şaşırdıklarını söylediler. Cihan bebeği darp eden fabrika işçisi baba Yunus Göç'ü sakin bir kişilik olarak tanıdıklarını ifade eden komşularından Ökkeş Sevimli, 'Ben görünce şok oldum. En son yapacak kişi buydu. Neden yaptığını bilmiyorum. Yaptığı işe bir anlam veremiyorum. Çok fazla dışarı çıkan komşuluk ilişkisi olan birisi değildi. Neden böyle yaptı anlamadım' diye konuştu. GAZİANTEP CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA! Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana gelen Cihan bebeğin darp edilmesine ilişkin soruşturmada baba Yunus Göç'ün gözaltına alındığı belirtilerek şöyle denildi: '29.11.2021 tarihinde ilimiz Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana gelen bir aylık bebeğin darp edilmesi olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Y.G. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Mağdur çocuğun şu an yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam etmekte olup, mağdur çocuğun annesinin ifade alım süreci Adli Görüşme Odasında devam etmektedir. Alınacak ifade ve elde edilen deliller gereğince mağdur çocuk için 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve annesi için de 6284 sayılı Kanun uyarınca gereken tedbir kararları alınacaktır.' TEPKİ YAĞIYOR: ELLERİN KIRILSIN Sosyal medyada da cani babaya tepki yağdı. İşte o tweet'lerden bazıları...