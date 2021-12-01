Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Türkiye Gaziantep’teki olayı konuşuyor: 3 aylık bebeğini döven Yunus Göç hakkında flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 01.12.2021 08:47 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 08:54

Türkiye Gaziantep’teki olayı konuşuyor: 3 aylık bebeğini döven Yunus Göç hakkında flaş gelişme!

Gaziantep'te korkunç bir olay meydana geldi. Yunus Göç isimli cani baba, 3 aylık bebeğini feci şekilde darp etti. O anlar evdeki gizli kamera tarafından böyle görüntülendi. Cani baba Yunus Göç ise tutuklanarak cezaevine gönderildi...

MEHMET BONCUK
Türkiye Gaziantep’teki olayı konuşuyor: 3 aylık bebeğini döven Yunus Göç hakkında flaş gelişme!

Son dakika haberi: Yürekleri sızlatan olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Yunus Göç isimli cani, 3 aylık bebeği darp etti.

Türkiye Gaziantep’teki olayı konuşuyor: 3 aylık bebeğini döven Yunus Göç hakkında flaş gelişme!

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Dehşet anları evdeki gizli kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye Gaziantep’teki olayı konuşuyor: 3 aylık bebeğini döven Yunus Göç hakkında flaş gelişme!

Tüyler ürperten görüntüler sosyal medyaya yüklendi.

SON DAKİKA: Gaziantep'te dehşete düşüren bebeğe işkence görüntüleri kamerada! Baba bebeği öldüresi dövdü

Türkiye Gaziantep’teki olayı konuşuyor: 3 aylık bebeğini döven Yunus Göç hakkında flaş gelişme!

SON DAKİKA | VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Bunun üzerine Gaziantep Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Gaziantep’teki olayı konuşuyor: 3 aylık bebeğini döven Yunus Göç hakkında flaş gelişme!

"Bazı sosyal medya mecralarında İlimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır.

SON DAKİKA