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Türkiye geneli YKS deneme sınavı tarihleri 2024: Üniversite sınavına doğru... MEB YKS deneme sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
09:44
Türkiye geneli YKS deneme sınavı tarihleri 2024: Üniversite sınavına doğru... MEB YKS deneme sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12. sınıfların ülke genelinde kendilerini denemelerine yönelik gerçekleştirilen 'YKS'ye Doğru 2024' duyurusu yayımlandı. Buna göre MEB YKS deneme sınavı tarihleri belli oldu. Üniversite sınavı öncesinde TYT, AYT ve YDT denemelerine girecek öğrenciler sonuçlarına da kısa sürede ulaşacak. Peki; Türkiye geneli YKS deneme sınavı ne zaman, nasıl ve nereden yapılacak? İşte, https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ sınav ekranı...