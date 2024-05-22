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Haberler Yaşam Türkiye geneli YKS deneme sınavı tarihleri 2024: Üniversite sınavına doğru... MEB YKS deneme sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 09:44

Türkiye geneli YKS deneme sınavı tarihleri 2024: Üniversite sınavına doğru... MEB YKS deneme sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12. sınıfların ülke genelinde kendilerini denemelerine yönelik gerçekleştirilen 'YKS'ye Doğru 2024' duyurusu yayımlandı. Buna göre MEB YKS deneme sınavı tarihleri belli oldu. Üniversite sınavı öncesinde TYT, AYT ve YDT denemelerine girecek öğrenciler sonuçlarına da kısa sürede ulaşacak. Peki; Türkiye geneli YKS deneme sınavı ne zaman, nasıl ve nereden yapılacak? İşte, https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ sınav ekranı...

Türkiye geneli YKS deneme sınavı tarihleri 2024: Üniversite sınavına doğru... MEB YKS deneme sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

Türkiye geneli yapılacak YKS deneme sınavı 2024 tarihleri gündemde. MEB OGM Materyal web sitesi üzerinden yapılacak çevrim içi sınav ile öğrenciler ÖSYM tarafından düzenlenecek üniversite sınavı öncesinde seviyelerini görebilecek. Ülke genelinde olmasıyla oldukça önemli olan sınava yönelik hazırlıklar başladı. Peki; YKS deneme sınavı ne zaman, nasıl kayıt olunur, kimler katılabilir? İşte, detaylar...

Türkiye geneli YKS deneme sınavı tarihleri 2024: Üniversite sınavına doğru... MEB YKS deneme sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

YKS'YE DOĞRU 2024!

"YKS'ye Doğru 2024" Türkiye geneli çevrim içi YKS deneme sınavı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Materyal web sitesi üzerinden yapılacak. Tarihler belli oldu.

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Türkiye geneli YKS deneme sınavı tarihleri 2024: Üniversite sınavına doğru... MEB YKS deneme sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

TÜRKİYE GENELİ YKS DENEME SINAVI TARİHLERİ

25 Mayıs Cumartesi (10.00-20.00): TYT Deneme Sınavı

26 Mayıs Pazar (10.00-20.00): AYT Deneme Sınavı

27 Mayıs Pazartesi (10.00-20.00): YDT Deneme Sınavı

Türkiye geneli YKS deneme sınavı tarihleri 2024: Üniversite sınavına doğru... MEB YKS deneme sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

YKS DENEME SINAVI NASIL YAPILACAK?

10.00-20.00 saatleri arasında istenilen bir aralıkta sınava katılım sağlayacak öğrenciler deneme Sınavına 25 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ogmmateryal.eba.gov.tr adresinden erişim sağlanabilecek.

Türkiye geneli YKS deneme sınavı tarihleri 2024: Üniversite sınavına doğru... MEB YKS deneme sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

SONUÇLAR 28 MAYIS'TA!

Öğrenciler, deneme sınavı sonuçları, sıralamaları ve puanlarını 28 Mayıs 2024 tarihinde yine aynı sistem üzerinden saat 10.00 itibarıyla görebilecekler.

Deneme sınavının soru çözümleri ise sonuçların açıklanması ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Youtube sayfasında yayımlanacak. Ayrıca Youtube üzerinden öğrenciler için rehberlik yayını da uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek.

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