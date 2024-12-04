SON DAKİKA | Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: 7 yaşındaki çocuğa kabusu yaşatan Abdullah Kocaman’ın cezası belli oldu!

BAŞSAVCILIK TAHLİYEYE İTİRAZ ETTİ, TUTUKLANDI

Olaya ilişkin korkunç görüntülerin ortaya çıkması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. Tutuklanması talep edildi. Adalet Bakanlığı sanığın ilk duruşma günü olan 8 Kasım tarihinde yeniden tutuklandığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil oldu.