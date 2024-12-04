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SON DAKİKA | Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: 7 yaşındaki çocuğa kabusu yaşatan Abdullah Kocaman’ın cezası belli oldu!
Giriş Tarihi: 04.12.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024
09:36
SON DAKİKA | Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: 7 yaşındaki çocuğa kabusu yaşatan Abdullah Kocaman’ın cezası belli oldu!
SON DAKİKA | İstanbul Tuzla'da Abdullah Kocaman, arkadaşlarıyla bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan 7 yaşındaki B.E.A.'ya saldırdı. Kaldırıp bir metre yüksekten yere fırlattığı küçük çocuk bilincini kaybederken o anlar, saniye saniye kayda alındı. Görüntülere tepki yağması üzerine gözaltına alınan Kocaman tutuklandı. Sadece 12 gün cezaevinde ve bugün hakim karşısına çıkan caninin cezası açıklandı.