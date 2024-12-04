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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: 7 yaşındaki çocuğa kabusu yaşatan Abdullah Kocaman’ın cezası belli oldu!
Giriş Tarihi: 04.12.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 09:36

SON DAKİKA | Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: 7 yaşındaki çocuğa kabusu yaşatan Abdullah Kocaman’ın cezası belli oldu!

SON DAKİKA | İstanbul Tuzla'da Abdullah Kocaman, arkadaşlarıyla bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan 7 yaşındaki B.E.A.'ya saldırdı. Kaldırıp bir metre yüksekten yere fırlattığı küçük çocuk bilincini kaybederken o anlar, saniye saniye kayda alındı. Görüntülere tepki yağması üzerine gözaltına alınan Kocaman tutuklandı. Sadece 12 gün cezaevinde ve bugün hakim karşısına çıkan caninin cezası açıklandı.

ARZU KAYA
SON DAKİKA | Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: 7 yaşındaki çocuğa kabusu yaşatan Abdullah Kocaman’ın cezası belli oldu!

Türkiye'nin gündemine oturan olay 6 Ekim günü İstanbul Tuzla'da yaşandı. 7 yaşındaki B.E.A. bir alışveriş merkezinin otoparkında arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. Yandaki düğün salonunda çalışan ve çocuk gürültüsünden rahatsız olan Abdullah Kocaman (19) çocukların yanına gitti.

SON DAKİKA | Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: 7 yaşındaki çocuğa kabusu yaşatan Abdullah Kocaman’ın cezası belli oldu!

BİR METRE YÜKSEKLİKTEN YERE FIRLATTI

Önce B.E.A.'yı yumrukladı, sonra yere düşen çocuğu kaldırıp bir metre yüksekten yere fırlattı. Çocuk kafa üstü yere çakılıp bir süre bilincini kaybetti, gözaltına alınan saldırgan 9 Ekim günü tutuklandı.

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SON DAKİKA | Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: 7 yaşındaki çocuğa kabusu yaşatan Abdullah Kocaman’ın cezası belli oldu!

Hakkında "basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava başlamadan iddianamenin kabul edilmesiyle 12 gün cezaevinde kalan saldırgan, 21 Ekim tarihinde tahliye oldu.

SON DAKİKA | Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: 7 yaşındaki çocuğa kabusu yaşatan Abdullah Kocaman’ın cezası belli oldu!

BAŞSAVCILIK TAHLİYEYE İTİRAZ ETTİ, TUTUKLANDI

Olaya ilişkin korkunç görüntülerin ortaya çıkması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. Tutuklanması talep edildi. Adalet Bakanlığı sanığın ilk duruşma günü olan 8 Kasım tarihinde yeniden tutuklandığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil oldu.

SON DAKİKA | Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: 7 yaşındaki çocuğa kabusu yaşatan Abdullah Kocaman’ın cezası belli oldu!

"BENİ FIRLATTI, BAYILDIM"

İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 2. celsesinde karar çıktı. Daha önce düğün salonuna girmeye çalışan çocukları çıkardığını söyleyen sanık, "Kendilerini devamlı salondan çıkardığım için bana karşı agresif tavırları vardı. Pişmanım özür diliyorum" dedi. Küçük çocuk psikolog eşliğinde korku dolu anları anlattı.

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