TÜRKİYE HOLLANDA voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Paris 2024 maç programı

Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları 2024' de yer alacak. Ülke olarak yakından takip ettiğimiz Türkiye karşılaşmalarında filenin sultanları ilk maçına çıkacak. İlk etapta Hollanda ile mücadele edecek olan ay yıldızlıların karşılaşması için nefesler tutuldu. Peki, Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları Paris 2024 kadrosu ve maç takvimi!