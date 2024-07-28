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Haberler Yaşam TÜRKİYE HOLLANDA voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Paris 2024 maç programı
Giriş Tarihi: 28.07.2024 08:33 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 08:33

TÜRKİYE HOLLANDA voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Paris 2024 maç programı

Paris Olimpiyatlarının başlamasıyla birlikte Filenin Sultanları Paris 2024 kadrosu ve maç takvimi gündemde. Sporseverlerin olimpiyatları yakından takip ettiği programda en çok merak edilen ise Filenin Sultanları maç takvimi oldu. İlk karşılaşmasına Hollanda ile çıkacak olan ay yıldızlılar tüm hazırlıklarını tamamladı. Peki, Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE HOLLANDA voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Paris 2024 maç programı

Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları 2024' de yer alacak. Ülke olarak yakından takip ettiğimiz Türkiye karşılaşmalarında filenin sultanları ilk maçına çıkacak. İlk etapta Hollanda ile mücadele edecek olan ay yıldızlıların karşılaşması için nefesler tutuldu. Peki, Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları Paris 2024 kadrosu ve maç takvimi!

TÜRKİYE HOLLANDA voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Paris 2024 maç programı

TÜRKİYE - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele edecek Filenin Sultanları C Grubu'nda yer alıyor. Olimpiyatlar 27 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenirken A Milli Kadın Voleybol Takımı ilk mücadelesini Hollanda karşısında verecek.

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TÜRKİYE HOLLANDA voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Paris 2024 maç programı

29 Temmuz Pazartesi günü Türkiye, Hollanda ile karşılaşacak. Mücadele saat 10.00'da başlayacak. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal henüz belli olmadı.

TÜRKİYE HOLLANDA voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Paris 2024 maç programı

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇ PROGRAMI

29 TEMMUZ

10.00 TÜRKİYE-HOLLANDA

TÜRKİYE HOLLANDA voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Paris 2024 maç programı

TÜRKİYE-DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN?

1 AĞUSTOS 2024

10.00 TÜRKİYE-DOMİNİK CUMHURİYETİ

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