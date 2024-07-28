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TÜRKİYE HOLLANDA voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Paris 2024 maç programı
Giriş Tarihi: 28.07.2024 08:33
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
08:33
Paris Olimpiyatlarının başlamasıyla birlikte Filenin Sultanları Paris 2024 kadrosu ve maç takvimi gündemde. Sporseverlerin olimpiyatları yakından takip ettiği programda en çok merak edilen ise Filenin Sultanları maç takvimi oldu. İlk karşılaşmasına Hollanda ile çıkacak olan ay yıldızlılar tüm hazırlıklarını tamamladı. Peki, Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?