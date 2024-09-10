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Giriş Tarihi: 10.09.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 11:56

Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi fikstür

Türkiye İzlanda karşısında Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 galibiyet elde etti. UEFA Uluslar B Ligi kapsamında daha önce Galler karşısında 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımı iddialı ilerleyişini sürdürüyor. Sırada Karadağ var. Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları futbol severlerin gündeminde. İşte, milli maç tarihleri...

Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi fikstür

Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, milli maçlar hangi kanalda gibi sorular gündemde. B Ligi 4. grupta mücadele eden Milliler grubu lider tamamlaması halinde A ligine yükselecek. Toplamda 6 maç oynayacak kırmızı beyazlılar ilk iki maçı geride bıraktı. Sırada 3. maç var. İşte, Türkiye Karadağ maç tarihi...

Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi fikstür

TÜRKİYE'DEN 3-1 GALİBİYET!

Türkiye İzlanda karşısında 3-1 galibiyet elde ederek grubunda avantaj sağladı. Kerem Aktürkoğlu'nun 2, 52 ve 88'inci dakikalarda kaydettiği gol Türkiye'yi öne geçirdi.

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Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi fikstür

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?

Uluslar B Ligi 4. Grupta Türkiye, Karadağ'ı ağırlayacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - Karadağ maçı 11 Ekim cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi fikstür

MİLLİ MAÇ TARİHLERİ: TÜRKİYE'NİN MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar B Liginde toplamda 6 maç oynayacak Millilerin maç takvimi şöyle:

6 Eylül: Galler - Türkiye

9 Eylül: Türkiye - İzlanda

11 Ekim: Türkiye - Karadağ

Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi fikstür

14 Ekim: İzlanda - Türkiye

16 Kasım: Türkiye - Galler

19 Kasım: Karadağ - Türkiye

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