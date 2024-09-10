Giriş Tarihi: 10.09.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
11:56
Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi fikstür
Türkiye İzlanda karşısında Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 galibiyet elde etti. UEFA Uluslar B Ligi kapsamında daha önce Galler karşısında 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımı iddialı ilerleyişini sürdürüyor. Sırada Karadağ var. Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları futbol severlerin gündeminde. İşte, milli maç tarihleri...