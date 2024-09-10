Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi fikstür

Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, milli maçlar hangi kanalda gibi sorular gündemde. B Ligi 4. grupta mücadele eden Milliler grubu lider tamamlaması halinde A ligine yükselecek. Toplamda 6 maç oynayacak kırmızı beyazlılar ilk iki maçı geride bıraktı. Sırada 3. maç var. İşte, Türkiye Karadağ maç tarihi...