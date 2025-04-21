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Giriş Tarihi: 21.04.2025 16:09 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 16:09

Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, tek maç mı olacak? ZTK yarı final maç takvimi

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeri final için geri sayım heyecanı başladı. Çeyrek finalin ardından bir üst tura geçmeyi başaran takımlar büyük final için bir kez daha kozlarını paylaşacak. Konyaspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Göztepe kupa hedefiyle sahaya çıkarken futbolseverler ve taraftarlar da maçların yayın saatlerini ve ayrıntılarını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, ZTK yarı final maçalrı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, tek maç mı olacak? ZTK yarı final maç takvimi

2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, bu turda görev yapacak hakemleri açıkladı. Yarı final eşleşmelerinde Konyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak, Trabzonspor ise evinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Daha önce final mücadelesinin Eskişehir'de oynanacağı belirtilmişti, ancak bu kararda değişikliğe gidildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, tek maç mı olacak? ZTK yarı final maç takvimi

ZTK YARI FİNAL TEK MAÇ USULÜ MÜ OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final mücadeleleri, tek maç eleme sistemiyle oynanıyor. Bu sezonda da yarı final karşılaşmaları, dört takım arasında tek maç üzerinden yapılacak.

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Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, tek maç mı olacak? ZTK yarı final maç takvimi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR!

Yarı finalin ilk karşılaşması 22 Nisan Salı günü Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşecek mücadele saat 20.30'da başlayacak ve ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemliğini Abdullah Buğra Taşkınsoy yapacak. Yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bilal Gölen üstlenecek.

İkinci yarı final mücadelesi ise 24 Nisan Perşembe günü Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak. Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak olan bu karşılaşma da yine ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Maçta Cihan Aydın düdük çalacak. Yardımcı hakemler olarak Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar görev yapacak.

Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, tek maç mı olacak? ZTK yarı final maç takvimi

ZTK FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?
Türkiye Kupası final maçı 14 Mayıs'ta düzenlenecek. Eskişehir'de yapılması planlanan final maçının yerinin değiştirildiği ancak yeni adresinin ilerleyen günlerde duyurulacağı TFF tarafından açıklandı.

Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, tek maç mı olacak? ZTK yarı final maç takvimi