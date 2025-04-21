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Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, tek maç mı olacak? ZTK yarı final maç takvimi
Giriş Tarihi: 21.04.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
16:09
Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, tek maç mı olacak? ZTK yarı final maç takvimi
Ziraat Türkiye Kupası'nda yeri final için geri sayım heyecanı başladı. Çeyrek finalin ardından bir üst tura geçmeyi başaran takımlar büyük final için bir kez daha kozlarını paylaşacak. Konyaspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Göztepe kupa hedefiyle sahaya çıkarken futbolseverler ve taraftarlar da maçların yayın saatlerini ve ayrıntılarını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, ZTK yarı final maçalrı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?