Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, tek maç mı olacak? ZTK yarı final maç takvimi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR!

Yarı finalin ilk karşılaşması 22 Nisan Salı günü Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşecek mücadele saat 20.30'da başlayacak ve ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemliğini Abdullah Buğra Taşkınsoy yapacak. Yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bilal Gölen üstlenecek.

İkinci yarı final mücadelesi ise 24 Nisan Perşembe günü Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak. Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak olan bu karşılaşma da yine ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Maçta Cihan Aydın düdük çalacak. Yardımcı hakemler olarak Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar görev yapacak.