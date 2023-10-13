Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euro 2024 elemeleri Türkiye Letonya maçı nerede oynanacak, nasıl bilet alınır?

Türkiye Letonya maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Euro 2024 elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan, Letonya, Ermenistan ve Galler ile mücadele eden milli takımın başına Vincenzo Montella getirildi. Bu noktada, "Türkiye Letonya maçı nerede oynanacak, biletleri tükendi mi?" sorusu yanıt aramakta. Türkiye Letonya maçı canlı yayın bilgileri araştırılırken, A Milli Takım Euro 24'e katılmak için elinden geleni yapıyor. Peki, Türkiye Letonya maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar