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Haberler Yaşam Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayeti: İsa, Yüksel ve Bengül tutuklandı!
Giriş Tarihi: 29.12.2023 13:28 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 15:22

Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayeti: İsa, Yüksel ve Bengül tutuklandı!

Müge Anlı'da ortaya çıkan Mustafa Hakkulu cinayetinde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Müge Anlı, İsa, Yüksel ve Bengül hakkında tutuklama kararı çıktığını açıkladı. Çocuklara baktığı için ev hapsi cezası alan Bengül, canlı yayına görüntülü bağlandı. Bengül, Mustafa'nın ailesinin evin tapusunu istediğini anlattı. Taraflar canlı yayında böyle kapıştı...

Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayeti: İsa, Yüksel ve Bengül tutuklandı!

Müge Anlı'da gündem olan Mustafa Hakkulu cinayetinde çok önemli gelişmeler yaşandı. Müge Anlı, bugünkü canlı yayında İsa Dumlu ve Yüksel Ürün'ün, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandığını, Hakkulu'nun eski eşi Bengül'ün ise ev hapsi cezası aldığını açıkladı.

Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayeti: İsa, Yüksel ve Bengül tutuklandı!

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Bu gelişmelerin ardından Bengül, canlı yayına görüntülü bağlandı. Suçsuz olduğunu söyleyen Bengül, "Şunu söyleyip artık ayrılmak istiyorum Müge Hanım. Mustafa'nın ben ölü olduğunu bilmiyordum.

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Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayeti: İsa, Yüksel ve Bengül tutuklandı!

MUSTAFA HAKKULU'NUN ESKİ EŞİ BENGÜL: BANA PARACI PARACI DEDİLER
Bana bu kadar çok yüklendiler. 'Paracı paracı paracı paracı…' Hayır ben paragöz bir insan değilim. En baştan beri ben bu işin içinde yokum dedim.

Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayeti: İsa, Yüksel ve Bengül tutuklandı!

Bakın şu an onlar tutuklandı. Ama ben buradayım. Kriminalden sonra da çok eminim fazlasıyla kalbim de rahat bunda da benim hiçbir parmağım yok.

Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayeti: İsa, Yüksel ve Bengül tutuklandı!

Ben artık hiçbir şey söylemek istemiyorum Müge Hanım. Size de gerçekten tekrar tekrar teşekkür ederim her şey için" ifadelerini kullandı.

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