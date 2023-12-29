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Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayeti: İsa, Yüksel ve Bengül tutuklandı!
Giriş Tarihi: 29.12.2023 13:28
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
15:22
Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayeti: İsa, Yüksel ve Bengül tutuklandı!
Müge Anlı'da ortaya çıkan Mustafa Hakkulu cinayetinde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Müge Anlı, İsa, Yüksel ve Bengül hakkında tutuklama kararı çıktığını açıkladı. Çocuklara baktığı için ev hapsi cezası alan Bengül, canlı yayına görüntülü bağlandı. Bengül, Mustafa'nın ailesinin evin tapusunu istediğini anlattı. Taraflar canlı yayında böyle kapıştı...