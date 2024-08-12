Türkiye Olimpiyat madalyaları ve sıralaması: Türkiye Olimpiyatlarda hangi branşlardan kaç altın, gümüş,bronz madalya kazandı?

PARİS OLİMPİYATLARI'NDA TÜRKİYE KAÇ MADALYA KAZANDI?

Türkiye, Fransa'da düzenlenen 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na 18 branşta yarışmak üzere toplam 101 sporcuyla katıldı. Oyunlarda Türkiye 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla listede 64. sırada bulunuyor. Türkiye'nin toplam kazandığı madalya sayısı 8 oldu. Bir önceki olimpiyatlarda Türkiye 35. sıradaydı.