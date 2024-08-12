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Giriş Tarihi: 12.08.2024 00:52 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 00:52

Türkiye Olimpiyat madalyaları ve sıralaması: Türkiye Olimpiyatlarda hangi branşlardan kaç altın, gümüş,bronz madalya kazandı?

Paris Olimpiyatları 2024 Türkiye madalyaları ve madalya kazanan sporcular araştırılmaya başladı. Paris Olimpiyatları 2024 bugün itibrıyla sona erdi. Ülkemiz 18 farklı branşla 101 sporcuyla yarışlara katıldı. Peki, Paris Olimpiyatları'nda Türkiye kaç madalya aldı? İşte Paris Olimpiyatları Türkiye madalya sayısı!

Türkiye Olimpiyat madalyaları ve sıralaması: Türkiye Olimpiyatlarda hangi branşlardan kaç altın, gümüş,bronz madalya kazandı?

Türkiye'nin Olimpiyatlarda kazandığı madalyalar araştırılmaya başladı. Türkiye'nin bu Olimpiyat sürecini takip eden sporseverler Türkiye'nin madalyalarını araştırmaya başladı. Peki, Paris Olimpiyatları'nda Türkiye kaç madalya aldı? İşte Paris Olimpiyatları Türkiye madalya sayısı!

Türkiye Olimpiyat madalyaları ve sıralaması: Türkiye Olimpiyatlarda hangi branşlardan kaç altın, gümüş,bronz madalya kazandı?

PARİS OLİMPİYATLARI'NDA TÜRKİYE KAÇ MADALYA KAZANDI?

Türkiye, Fransa'da düzenlenen 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na 18 branşta yarışmak üzere toplam 101 sporcuyla katıldı. Oyunlarda Türkiye 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla listede 64. sırada bulunuyor. Türkiye'nin toplam kazandığı madalya sayısı 8 oldu. Bir önceki olimpiyatlarda Türkiye 35. sıradaydı.

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Türkiye Olimpiyat madalyaları ve sıralaması: Türkiye Olimpiyatlarda hangi branşlardan kaç altın, gümüş,bronz madalya kazandı?

2024 OLİMPİYAT OYUNLARINDA TÜRKİYE ALTIN MADALYA KAZANDI MI?

Türkiye, 2024 Paris Olimpiyatları'nda herhangi bir dalda altın madalya kazanamadı.

Türkiye Olimpiyat madalyaları ve sıralaması: Türkiye Olimpiyatlarda hangi branşlardan kaç altın, gümüş,bronz madalya kazandı?

PARİS OLİMPİYATLARI 2024 TÜRKİYE'NİN KAZANDIĞI MADALYALAR

Şevval İlayda Tarhan - Yusuf Dikeç (Atıcılık) - Gümüş Madalya

Buse Naz Çakıroğlu (Boks) Gümüş Madalya

Hatice Akbaş - (Boks) - Gümüş Madalya

Türkiye Olimpiyat madalyaları ve sıralaması: Türkiye Olimpiyatlarda hangi branşlardan kaç altın, gümüş,bronz madalya kazandı?

Mete Gazoz - Ulaş Berkim Tümer - Abdullah Yıldırmış (Okçuluk) - Bronz Madalya

Buse Tosun Çavuşoğlu - (Güreş) - Bronz Madalya

Esra Yıldız Kahraman - (Boks) - Bronz Madalya

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