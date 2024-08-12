Giriş Tarihi: 12.08.2024 00:52
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
00:52
Türkiye Olimpiyat madalyaları ve sıralaması: Türkiye Olimpiyatlarda hangi branşlardan kaç altın, gümüş,bronz madalya kazandı?
Paris Olimpiyatları 2024 Türkiye madalyaları ve madalya kazanan sporcular araştırılmaya başladı. Paris Olimpiyatları 2024 bugün itibrıyla sona erdi. Ülkemiz 18 farklı branşla 101 sporcuyla yarışlara katıldı. Peki, Paris Olimpiyatları'nda Türkiye kaç madalya aldı? İşte Paris Olimpiyatları Türkiye madalya sayısı!