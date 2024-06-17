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Giriş Tarihi: 17.06.2024 16:11 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 16:11

Türkiye onu arıyordu: Duvara çarpan araçtan emekleyerek çıkan yaralı bulundu!

Bursa'da yol kenarındaki bir fabrikanın duvarına çarpan araç takla attı. Araçtan emekleyerek çıktığı belirlenen yaralılardan Kemal Ceyhan ise bir türlü bulunamadı. Tüm Türkiye'nin merak ettiği Ceyhan'ın kazadan saatler sonra hastaneye gittiği ortaya çıktı. Tedavisinin ardından ifade veren yaralının sözleri polisi bile şaşırttı!

DHA
Türkiye onu arıyordu: Duvara çarpan araçtan emekleyerek çıkan yaralı bulundu!

Türkiye'nin konuştuğu olay kaza, dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Selçuk Yıldız (40) yönetimindeki 11 SH 627 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Türkiye onu arıyordu: Duvara çarpan araçtan emekleyerek çıkan yaralı bulundu!

Savrulan araç duvara çarpıp, havada takla atarak bir mobilya fabrikasının bahçesine düştü. Alev alan araçtan fırlayan 2 kişi metrelerce savrularak yere düşerken, ters dönerek duran otomobildeki Kemal Ceylan da emekleyerek çıktı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Türkiye onu arıyordu: Duvara çarpan araçtan emekleyerek çıkan yaralı bulundu!

ÜÇÜNCÜ YARALI BİR TÜRLÜ BULUNAMADI

Fabrikanın bekçisi ile çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, ihbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, araçtan fırlayan sürücü Selçuk Yıldız ile yanındaki Filiz Uğuroğlu (48), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Türkiye onu arıyordu: Duvara çarpan araçtan emekleyerek çıkan yaralı bulundu!

Güvenlik kamerası görüntülerinde ters dönen otomobilden emekleyerek çıktığı görülen 3'üncü yaralıya ise olay yerinde ulaşılamadı.

Türkiye onu arıyordu: Duvara çarpan araçtan emekleyerek çıkan yaralı bulundu!

ŞOKE EDEN SAVUNMA: AKLIM BAŞIMDA DEĞİLDİ

Polis tarafından aranan Kemal Ceylan'ın dün akşam saatlerinde hastaneye giderek tedavi olduğu, taburcu olan Ceylan'ın hastane polisine verdiği ifadede, "Kazadan sonra şok geçirdim. Aklım başımda değildi. Olay yerinden neden ayrıldığımı da hatırlamıyorum. Bir parkta oturup, kendime geldikten sonra hastaneye geldim" dediği öğrenildi.

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