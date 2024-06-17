Türkiye onu arıyordu: Duvara çarpan araçtan emekleyerek çıkan yaralı bulundu!

ŞOKE EDEN SAVUNMA: AKLIM BAŞIMDA DEĞİLDİ

Polis tarafından aranan Kemal Ceylan'ın dün akşam saatlerinde hastaneye giderek tedavi olduğu, taburcu olan Ceylan'ın hastane polisine verdiği ifadede, "Kazadan sonra şok geçirdim. Aklım başımda değildi. Olay yerinden neden ayrıldığımı da hatırlamıyorum. Bir parkta oturup, kendime geldikten sonra hastaneye geldim" dediği öğrenildi.