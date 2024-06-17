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Türkiye onu arıyordu: Duvara çarpan araçtan emekleyerek çıkan yaralı bulundu!
Giriş Tarihi: 17.06.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
16:11
Türkiye onu arıyordu: Duvara çarpan araçtan emekleyerek çıkan yaralı bulundu!
Bursa'da yol kenarındaki bir fabrikanın duvarına çarpan araç takla attı. Araçtan emekleyerek çıktığı belirlenen yaralılardan Kemal Ceyhan ise bir türlü bulunamadı. Tüm Türkiye'nin merak ettiği Ceyhan'ın kazadan saatler sonra hastaneye gittiği ortaya çıktı. Tedavisinin ardından ifade veren yaralının sözleri polisi bile şaşırttı!