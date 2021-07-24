Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı: Osman Büyükşen'in yeni Twitter paylaşımı sosyal medyayı salladı

Büyükşen cinayeti ile ilgili gözaltına alınan Afgan şüpheli adliyeye sevk edildi. Katil misiniz? Sorusuna: 'Allah korusun benim çoluk çocuğum var' diye cevapladı



Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin Büyükşen (55) ve eşi Nejla Büyükşen (54) cinayeti ile ilgili Ankara'da gözaltına alınan Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının "katil siz misiniz?" Sorusuna Uzbek, "Allah korusun. Benim çoluk çocuğum var" diye cevap verdi. Soruşturma ile ilgili daha önce de Esra Taş ve sevgilisi Abdullah Başdemir (46) ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zeki Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

