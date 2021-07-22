Müge Anlı'da gündem olan Büyükşen cinayetinde son dakika! Katil zanlısından basına flaş açıklama
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:14
02:08
Karasu ve Kocaali’de denize girmek yasaklandı | Video 22.07.2021 | 16:02
00:53
2 bin yıllık kültür mirası defineciler tarafından tahrip ediliyor | Video 22.07.2021 | 16:02
05:26
SON DAKİKA: İstanbul Şile'de 1 ölü 2 kayıp! O bölgelerde yasaklandı... 22.07.2021 | 15:49
00:40
Motosiklete çarpan otomobil şarampole böyle devrildi | Video 22.07.2021 | 15:10
03:25
Adana'da 300 civciv ölüme terk edildi | Video 22.07.2021 | 14:51
01:30
Boğulma tehlikesi geçiren babayı suya atlayan iki oğlu kurtardı | Video 22.07.2021 | 14:50
00:10
00:21
Seyir halindeki kamyonete böyle çarptı | Video 22.07.2021 | 14:26
00:24
Ukraynalı turistlere hırsızlık şoku | Video 22.07.2021 | 14:26
00:15
05:42
02:48
Eşsiz manzarayı seyretmek için 625 merdiven basamağı çıkıyorlar | Video 22.07.2021 | 13:51
00:39
Ünlü mankeni öldüresiye döven eski sevgili adliyeye sevk edildi | Video 22.07.2021 | 13:45
03:29
00:34
Cesur kedi apartmana girmek isteyen tilkiyi böyle püskürttü | Video 22.07.2021 | 13:07
03:48
01:29
Park halindeki kamyonet böyle çalındı | Video 22.07.2021 | 13:00
00:21
05:17
101 yaşındaki kaplumbağaya yıllardır evladı gibi bakıyor | Video 22.07.2021 | 12:38
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Dr. Osman Büyükşen - Büşra Büyükşen olayındaki cifte çinayetin katil zanlısından açıklama!