Haberler Yaşam Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 29.09.2022 13:30 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 13:31

Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Grup 2 son maçlarına geliyoruz. İlk 3 maçından iki galibiyet bir mağlubiyetle ayrılan Filenin Sultanları, turnuvanın ev sahiplerinden Polonya ile oynayacak. Sporseverler, Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta sorusunu bu sebeple yöneltiyor. Grubun dişli iki rakibi, böylelikle karşı karşıya gelecek. Grubun liderini belirleyecek maçlardan biri olduğu için milli takımı desteklemek isteyenler Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusunu yöneltiyor. Peki, Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…