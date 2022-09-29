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Haberler Yaşam Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 29.09.2022 13:30 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 13:31

Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Grup 2 son maçlarına geliyoruz. İlk 3 maçından iki galibiyet bir mağlubiyetle ayrılan Filenin Sultanları, turnuvanın ev sahiplerinden Polonya ile oynayacak. Sporseverler, Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta sorusunu bu sebeple yöneltiyor. Grubun dişli iki rakibi, böylelikle karşı karşıya gelecek. Grubun liderini belirleyecek maçlardan biri olduğu için milli takımı desteklemek isteyenler Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusunu yöneltiyor. Peki, Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Polonya canlı yayın kanalı ile sporseverler, millileri bu zorlu yolculukta takip etmek istiyor. Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası büyük heyecana yol açarken, milli takımı destekleyenler Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye Polonya voleybol maçı hangi kanalda? İşte detaylar…

Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DÜNYA ŞAMPİYONASI BAŞLADI

Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımız, B grubunda mücadele ediyor.

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Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ev sahibi Polonya da Türkiye ile aynı grupta yer alıyor.

Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MİLLİLER DOMİNİK CUMHURİYETİ'Nİ ZORLANARAK GEÇTİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın B Grubu ilk maçında Tayland'a 3-2 yenildi.

Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İkinci maçtaysa Güney Kore'yi 3-0'lık gibi net bir skorla geçti. Set sayıları şu şekilde:

Türkiye 25 – 14 Güney Kore

Türkiye 25 – 13 Güney Kore

Türkiye 25 – 13 Güney Kore

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