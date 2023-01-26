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Haberler Yaşam Türkiye Yüzyılı’na çok yakışacak! Açılış için gün sayıyor: SABAH, İstanbul Finans Merkezi'ni havadan görüntüledi
Giriş Tarihi: 26.01.2023 06:33 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 06:36

Türkiye Yüzyılı’na çok yakışacak! Açılış için gün sayıyor: SABAH, İstanbul Finans Merkezi'ni havadan görüntüledi

Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'u Londra, New York, Singapur, Frankfurt, Dubai gibi dünyanın önemli finans merkezlerinden biri haline getirecek olan İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Türk ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına ve finansal piyasaların gelişimine katkı sağlayacak İFM'ye Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Borsa İstanbul, BDDK ve SPK'nın yanı sıra Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın genel müdürlükleri, Türkiye Sigorta ve İŞ GYO ofisleri de taşınacak. Türkiye Yüzyılı'na yakışacak bir vizyonla akıllı şehir konseptiyle inşası süren projenin son halini SABAH havadan ve karadan görüntüledi.

ERDOĞAN YAPIK
Türkiye Yüzyılı’na çok yakışacak! Açılış için gün sayıyor: SABAH, İstanbul Finans Merkezi’ni havadan görüntüledi

İstanbul Finans Merkezi, Ümraniye sınırları içinde Ataşehir'in hemen yanı başında yer alıyor. 300 bin metrekarelik alanı kapsayacak projede, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın hazırladığı Master Plana uygun olarak inşaatlarda sona doğru yaklaşılıyor.

Türkiye Yüzyılı’na çok yakışacak! Açılış için gün sayıyor: SABAH, İstanbul Finans Merkezi’ni havadan görüntüledi

Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank gibi kamu bankaları ile Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu gibi finansal kuruluşların binaları yer alacak. Ayrıca proje alanı içinde özel yatırımcıların ofis projeleri de yer alıyor.

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Türkiye Yüzyılı’na çok yakışacak! Açılış için gün sayıyor: SABAH, İstanbul Finans Merkezi’ni havadan görüntüledi

İFM bünyesinde bankalar, sermaye piyasaları kuruluşları, katılım finansı şirketleri, finansal yatırım ve portföy yönetim şirketleri ile sigorta şirketleri gibi geniş yelpazedeki finansal kurum ve kuruluşlar tek bir konumda birleşecek.

Türkiye Yüzyılı’na çok yakışacak! Açılış için gün sayıyor: SABAH, İstanbul Finans Merkezi’ni havadan görüntüledi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi'nin yasalaşmasıyla İFM'de yerli ve yabancı şirketlerin kiralama talepleri toplanırken, talep listesi oluşturulmaya başlandı.

Türkiye Yüzyılı’na çok yakışacak! Açılış için gün sayıyor: SABAH, İstanbul Finans Merkezi’ni havadan görüntüledi

AKILLI ŞEHİR MODELİYLE İŞ DÜNYASININ TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK

İstanbul Finans Merkezi'nde 1,4 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik konferans ve gösteri merkezi, 30 bin metrekarelik 5 yıldızlı otel ve 26 bin araç kapasiteli otopark bulunuyor.

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