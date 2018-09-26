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'de il il yaşam süreleri

Giriş Tarihi: 26.09.2018 20:54 Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 21:02
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'de il il yaşam süreleri
Türkiye'de il il yaşam süreleri

İstatistik Kurumu 2015-2017 dönemi Hayat Tablolarını yayımladı. İşte tablolara göre Türkiye'nin hangi ilinde kadınlar ve erkekler kaç yaşına kadar yaşıyor ve ortalama yaşam süreleri ne kadar?

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'de il il yaşam süreleri
Türkiye'de il il yaşam süreleri

Kilis

Toplam yaş ortalaması:76,1

Erkek yaş ortalaması:72,9

Kadın yaş ortalaması:79,5

Ağrı

Toplam yaş ortalaması: 76,8

Erkek yaş ortalaması: 74,2

Kadın yaş ortalaması: 79,3

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'de il il yaşam süreleri
Türkiye'de il il yaşam süreleri

Kütahya

Toplam yaş ortalaması:76,8

Erkek yaş ortalaması:74,5

Kadın yaş ortalaması: 79,1

Ardahan

Toplam yaş ortalaması:76,9

Erkek yaş ortalaması:74,2

Kadın yaş ortalaması:79,9

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'de il il yaşam süreleri
Türkiye'de il il yaşam süreleri

Gaziantep

Toplam yaş ortalaması: 76,9

Erkek yaş ortalaması:74,3

Kadın yaş ortalaması: 79,5

Van

Toplam yaş ortalaması:77,0

Erkek yaş ortalaması:74,4

Kadın yaş ortalaması:79,5

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'de il il yaşam süreleri
Türkiye'de il il yaşam süreleri

Manisa

Toplam yaş ortalaması:77,1

Erkek yaş ortalaması:74,4

Kadın yaş ortalaması: 79,9

Hakkari

Toplam yaş ortalaması: 77,1

Erkek yaş ortalaması:74,1

Kadın yaş ortalaması: 80,0

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'de il il yaşam süreleri
Türkiye'de il il yaşam süreleri

Afyonkarahisar

Toplam yaş ortalaması: 77,1

Erkek yaş ortalaması: 74,5

Kadın yaş ortalaması: 79,6

Kars

Toplam yaş ortalaması:77,3

Erkek yaş ortalaması:75,1

Kadın yaş ortalaması: 79,7

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'de il il yaşam süreleri
Türkiye'de il il yaşam süreleri

Erzurum

Toplam yaş ortalaması: 77,3

Erkek yaş ortalaması:74,9

Kadın yaş ortalaması: 79,7

Kastamonu

Toplam yaş ortalaması:77,4

Erkek yaş ortalaması:74,5

Kadın yaş ortalaması: 80,3

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