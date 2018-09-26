Türkiye'de il il yaşam süreleri

Türkiye İstatistik Kurumu 2015-2017 dönemi Hayat Tablolarını yayımladı. İşte tablolara göre Türkiye'nin hangi ilinde kadınlar ve erkekler kaç yaşına kadar yaşıyor ve ortalama yaşam süreleri ne kadar? Kilis Toplam yaş ortalaması:76,1 Erkek yaş ortalaması:72,9 Kadın yaş ortalaması:79,5 Ağrı Toplam yaş ortalaması: 76,8 Erkek yaş ortalaması: 74,2 Kadın yaş ortalaması: 79,3 Kütahya Toplam yaş ortalaması:76,8 Erkek yaş ortalaması:74,5 Kadın yaş ortalaması: 79,1 Ardahan Toplam yaş ortalaması:76,9 Erkek yaş ortalaması:74,2 Kadın yaş ortalaması:79,9 Gaziantep Toplam yaş ortalaması: 76,9 Erkek yaş ortalaması:74,3 Kadın yaş ortalaması: 79,5 Van Toplam yaş ortalaması:77,0 Erkek yaş ortalaması:74,4 Kadın yaş ortalaması:79,5 Manisa Toplam yaş ortalaması:77,1 Erkek yaş ortalaması:74,4 Kadın yaş ortalaması: 79,9 Hakkari Toplam yaş ortalaması: 77,1 Erkek yaş ortalaması:74,1 Kadın yaş ortalaması: 80,0 Afyonkarahisar Toplam yaş ortalaması: 77,1 Erkek yaş ortalaması: 74,5 Kadın yaş ortalaması: 79,6 Kars Toplam yaş ortalaması:77,3 Erkek yaş ortalaması:75,1 Kadın yaş ortalaması: 79,7 Erzurum Toplam yaş ortalaması: 77,3 Erkek yaş ortalaması:74,9 Kadın yaş ortalaması: 79,7 Kastamonu Toplam yaş ortalaması:77,4 Erkek yaş ortalaması:74,5 Kadın yaş ortalaması: 80,3