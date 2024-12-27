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Giriş Tarihi: 27.12.2024 22:29 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 22:33

Türkiye'de nüfusu en fazla olan üçüncü bölge hangisidir?

ATV Kim Milyoner Olmak İster? 27 Aralık 2024 tarihli bölümü ile izleniyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın yeni bölümünde yarışmacıya Türkiye'de nüfusu en fazla olan üçüncü bölge hangisidir? sorusu yöneltildi. Şıklar üzerinde düşünen yarışmacıyla birlikte izleyenler de yarışıyor. İşte, cevabı...

Türkiye’de nüfusu en fazla olan üçüncü bölge hangisidir?

Türkiye'de nüfusu en fazla olan üçüncü bölge hangisidir? sorusu ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde soruldu. İşte, cevap...

Türkiye’de nüfusu en fazla olan üçüncü bölge hangisidir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yeni bölümde Türkiye'de nüfusu en fazla olan üçüncü bölge hangisidir? sorusu soruldu.

İşte, şıklar:

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Türkiye’de nüfusu en fazla olan üçüncü bölge hangisidir?

A- AKDENİZ BÖLGESİ

B- EGE BÖLGESİ

C- KARADENİZ BÖLGESİ

D- GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Türkiye’de nüfusu en fazla olan üçüncü bölge hangisidir?

DOĞRU CEVAP: A- AKDENİZ BÖLGESİ

Türkiye’de nüfusu en fazla olan üçüncü bölge hangisidir?
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