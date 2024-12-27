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Türkiye'de nüfusu en fazla olan üçüncü bölge hangisidir?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024
22:33
Türkiye'de nüfusu en fazla olan üçüncü bölge hangisidir?
ATV Kim Milyoner Olmak İster? 27 Aralık 2024 tarihli bölümü ile izleniyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın yeni bölümünde yarışmacıya Türkiye'de nüfusu en fazla olan üçüncü bölge hangisidir? sorusu yöneltildi. Şıklar üzerinde düşünen yarışmacıyla birlikte izleyenler de yarışıyor. İşte, cevabı...