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Türkiye'de şehirlerin isimleri nereden geliyor? İlk kez duyacaksınız: İşte 81 ilin isimlerinin çıkış hikayeleri
Giriş Tarihi: 22.04.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
11:20
Türkiye'de şehirlerin isimleri nereden geliyor? İlk kez duyacaksınız: İşte 81 ilin isimlerinin çıkış hikayeleri
Türkiye'de bulunan 81 il tarih boyunca farklı isimlerle anıldı. Osmanlı Devleti döneminden günümüze sadece 15 şehrin adı değişmezken, illerin isimlerinin nereden geldiği merak konusu oldu. Şehirlerin isimlerinin bazıları bölgede çıkan madenlerden, bazıları da kurucularından aldı. İşte 81 ilin isimlerinin ilginç çıkış hikayeleri...