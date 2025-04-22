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Haberler Yaşam Türkiye'de şehirlerin isimleri nereden geliyor? İlk kez duyacaksınız: İşte 81 ilin isimlerinin çıkış hikayeleri
Giriş Tarihi: 22.04.2025 11:18 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 11:20

Türkiye'de şehirlerin isimleri nereden geliyor? İlk kez duyacaksınız: İşte 81 ilin isimlerinin çıkış hikayeleri

Türkiye'de bulunan 81 il tarih boyunca farklı isimlerle anıldı. Osmanlı Devleti döneminden günümüze sadece 15 şehrin adı değişmezken, illerin isimlerinin nereden geldiği merak konusu oldu. Şehirlerin isimlerinin bazıları bölgede çıkan madenlerden, bazıları da kurucularından aldı. İşte 81 ilin isimlerinin ilginç çıkış hikayeleri...

Türkiye’de şehirlerin isimleri nereden geliyor? İlk kez duyacaksınız: İşte 81 ilin isimlerinin çıkış hikayeleri

Türkiye'den illerin isimlerinin nereden geldiğini merak ediyor musunuz? Ülkemizde bulunan 81 il tarih boyunca farklı isimler aldı. Osmanlı döneminden bu yana sadece 15 ilin ismi değişmedi. Şehirlerin isimlerinin nereden geldiği de internette en çok araştırılan konulardan biri... İşte 81 ilin isimlerinin çıkış hikayeleri...

Türkiye’de şehirlerin isimleri nereden geliyor? İlk kez duyacaksınız: İşte 81 ilin isimlerinin çıkış hikayeleri

1-ADANA
Bir efsaneye göre Uranüs'ün oğulları Adanus ile Sarus Tarsuslular ile savaşarak şu anki Adana'nın içinde olduğu bölgeyi almışlardır. Uranüs da oğullarını ödüllendirmek için Adanus'un ismini bölgeye, Sarus'un ismini de şu an Seyhan olarak bilinen nehre vermiştir.

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Türkiye’de şehirlerin isimleri nereden geliyor? İlk kez duyacaksınız: İşte 81 ilin isimlerinin çıkış hikayeleri

2- ADIYAMAN
İki vadi arasında bulunan şehre önceki zamanlarda güzel vadi anlamına gelen Vadi-i Leman deniyordu. Zaman içerisinde söylemde oluşan değişiklikle Vadi-i Leman Adıyaman'a dönüşmüştür. 1.Selim zamanından beri şehre Adıyaman denmektedir.

Türkiye’de şehirlerin isimleri nereden geliyor? İlk kez duyacaksınız: İşte 81 ilin isimlerinin çıkış hikayeleri

3-AFYONKARAHİSAR

Hisar kelimesi kuşatma anlamına gelmektedir, karahisar ise acılarla, zorluklarla elde edilen yer anlamında kullanılır. Bu bölge de zorluklarla elde edildiği için ilk zamanlarda karahisar olarak anılmaktaymış. Zaten bölgede de inşa edilmiş kaleler vardır. Osmanlı döneminde de bu bölge karahisar olarak biliniyormuş.

1061 yılında bölgede afyon yetiştirilmesi ile karahisar kelimesinin önüne afyon eklenmiş, daha sonrasında yeniden çıkarılmıştır. 2005 yılına kadar da Afyon olarak bilinen şehrin ismine karahisar yeniden getirilmiştir.

Türkiye’de şehirlerin isimleri nereden geliyor? İlk kez duyacaksınız: İşte 81 ilin isimlerinin çıkış hikayeleri

4-AĞRI

Eskiden ''Karakilise'' ve ''Karaköse'' ismi ile bilinen şehir daha sonrasında Ağrı ismini almıştır. Eskiden pek çok kiliseye ev sahipliği yapan şehirde siyah taşlardan örülmüş bir kilise bulunuyordu. Karakilise ismi ile pek çok yer olduğu için Karaköse daha sonrasında Ağrı ismi kullanıldı.

Ağrı ismi de Ağrı Dağı'ndan gelmektedir. Ağrı Dağı'nın ismi de bölgedeki Ararat Dağı'nın zaman içerisinde Aran ve daha sonra Ağrı halini alması ile oluşmuştur.