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100 yıllık fotoğraflar!

Giriş Tarihi: 06.07.2018 10:36 Güncelleme Tarihi: 06.07.2018 10:53
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100 yıllık fotoğraflar!
100 yıllık fotoğraflar!

72 bin karelik "Gezegen Arşivi" bugün Paris yakınlarında Japon, İngiliz, Fransız bahçelerinden oluşan evinde sergileniyor.

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100 yıllık fotoğraflar!
100 yıllık fotoğraflar!

Fotoğrafta TBMM tarafından 19 Kasım 1922 tarihinde ilk ve son İslam Halifesi seçilen Halife II. Abdülmecid (Efendi)'nin avlusundaki arabasını çeken kalabalık görülüyor

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100 yıllık fotoğraflar!
100 yıllık fotoğraflar!

1912 yılının eylül ayında 'Muhteşem' ya da 'Kanuni' olarak bilinen Sultan I. Süleyman'ın türbesinin içi görüntülenmiş.

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100 yıllık fotoğraflar!
100 yıllık fotoğraflar!

1912 yılının eylül ayında, bugün müze olarak kullanılan Ayasofya Camii´nin minaresinden çektiği panoramik İstanbul görülüyor.

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100 yıllık fotoğraflar!
100 yıllık fotoğraflar!

2 Aralık 1922 tarihinde çekilen fotoğrafta bugün İstanbul Üniversitesi olarak kullanılan Osmanlı İmparatorluğu Savunma Bakanlığı Seraskerat´ın anıtsal kapısı görülüyor.

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100 yıllık fotoğraflar!
100 yıllık fotoğraflar!

Muhtemelen Ankara'da Mebusların yemek yediği ve kadın hakları açısından önemli bir yer tutan, kadınların Atatürk ve ilk kadın avukat Süreyya Ağaoğlu'nun girişimiyle ilk kez lokantada yemek yedikleri Ankara'daki İstanbul Lokantası (1922)

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100 yıllık fotoğraflar!
100 yıllık fotoğraflar!

Meclis-i Mebusan'ın toplantı salonu (1922)

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