100 yıllık fotoğraflar!

72 bin karelik 'Gezegen Arşivi' bugün Paris yakınlarında Japon, İngiliz, Fransız bahçelerinden oluşan evinde sergileniyor. Fotoğrafta TBMM tarafından 19 Kasım 1922 tarihinde ilk ve son İslam Halifesi seçilen Halife II. Abdülmecid (Efendi)'nin Topkapı Sarayı avlusundaki arabasını çeken kalabalık görülüyor 1912 yılının eylül ayında 'Muhteşem' ya da 'Kanuni' olarak bilinen Sultan I. Süleyman'ın türbesinin içi görüntülenmiş. 1912 yılının eylül ayında, bugün müze olarak kullanılan Ayasofya Camii´nin minaresinden çektiği panoramik İstanbul görülüyor. 2 Aralık 1922 tarihinde çekilen fotoğrafta bugün İstanbul Üniversitesi olarak kullanılan Osmanlı İmparatorluğu Savunma Bakanlığı Seraskerat´ın anıtsal kapısı görülüyor. Muhtemelen Ankara'da Mebusların yemek yediği ve kadın hakları açısından önemli bir yer tutan, kadınların Atatürk ve ilk kadın avukat Süreyya Ağaoğlu'nun girişimiyle ilk kez lokantada yemek yedikleri Ankara'daki İstanbul Lokantası (1922) Meclis-i Mebusan'ın toplantı salonu (1922)