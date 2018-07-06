100 yıllık fotoğraflar!

Muhtemelen Ankara'da Mebusların yemek yediği ve kadın hakları açısından önemli bir yer tutan, kadınların Atatürk ve ilk kadın avukat Süreyya Ağaoğlu'nun girişimiyle ilk kez lokantada yemek yedikleri Ankara'daki İstanbul Lokantası (1922)